У Полтаві на хабарі попалась начальниця управління податкової
Посадовиця вимагала гроші за безперешкодну діяльність підприємства
У Полтаві начальниця одного з підрозділів податкової служби вимагала 2,5% від місячного об фірмігуи. Жінку затримали під час отриманні хабаря.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
«За попередньою інформацією, чиновниця вимагала від представника фірми систематично передавати їй неправомірну вигоду в розмірі 2,5% від місячного обороту фінансових операцій суспільства за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності», - йдеться в повідомленні.
Під час передачі чергової частини неправомірної вигоди начальницю одного з управлінь ДУ ДПС у Полтавській області затримали. Судячи з оперативних фотографій, жінка мала отримати десятки тисяч гривень.
За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею про одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).