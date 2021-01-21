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    У Полтаві на хабарі попалась начальниця управління податкової

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    Чиновницю затримали під час отримання грошей - У Полтаві на хабарі попалась начальниця управління податкової
    Чиновницю затримали під час отримання грошей
    Фото: ДБР

    Посадовиця вимагала гроші за безперешкодну діяльність підприємства

    У Полтаві начальниця одного з підрозділів податкової служби вимагала 2,5% від місячного об фірмігуи. Жінку затримали під час отриманні хабаря.

    Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    «За попередньою інформацією, чиновниця вимагала від представника фірми систематично передавати їй неправомірну вигоду в розмірі 2,5% від місячного обороту фінансових операцій суспільства за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності», - йдеться в повідомленні.

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    У Полтаві на хабарі попалась начальниця управління податкової
    У Полтаві на хабарі попалась начальниця управління податкової
    У Полтаві на хабарі попалась начальниця управління податкової
    У Полтаві на хабарі попалась начальниця управління податкової
    У Полтаві на хабарі попалась начальниця управління податкової

    Під час передачі чергової частини неправомірної вигоди начальницю одного з управлінь ДУ ДПС у Полтавській області затримали. Судячи з оперативних фотографій, жінка мала отримати десятки тисяч гривень.

    За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею про одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).

    Теги: Полтава корупція в Україні хабар бізнес Державне бюро розслідувань
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