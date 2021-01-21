У Полтаві на хабарі попалась начальниця управління податкової

Чиновницю затримали під час отримання грошей

Посадовиця вимагала гроші за безперешкодну діяльність підприємства

У Полтаві начальниця одного з підрозділів податкової служби вимагала 2,5% від місячного об фірмігуи. Жінку затримали під час отриманні хабаря.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«За попередньою інформацією, чиновниця вимагала від представника фірми систематично передавати їй неправомірну вигоду в розмірі 2,5% від місячного обороту фінансових операцій суспільства за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності», - йдеться в повідомленні.

Під час передачі чергової частини неправомірної вигоди начальницю одного з управлінь ДУ ДПС у Полтавській області затримали. Судячи з оперативних фотографій, жінка мала отримати десятки тисяч гривень.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею про одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).