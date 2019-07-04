Серйозна ДТП на трасі під Києвом: зіткнулися три автівки (фото, відео)



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ДТП поблизу Ворзеля

В результаті ДТП є постраждалі

Сьогодні, 4 липня, на трасі Київ – Ковель сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода з постраждалими: зіткнулися три автомобілі.

Аварія трапилася поблизу Ворзеля. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Розбиті автівки зайняли всі смуги рухи, в результаті чого дорога перекрита і утворився затор.

На місці працюють правоохоронці. Вони встановлять всі деталі і причини ДТП.

Травмованих в результаті ДТП госпіталізовано.

Нагадаємо, 2 липня у Васильківському районі Київщини на дорозі Малютянка – Глеваха сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком.