У Києві Volkswagen лоб в лоб протаранив Peugeot (фото, відео)



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В результаті зіткнення обидва автомобілі досить серйозно постраждали Фото: Інформатор

В результаті зіткнення постраждала жінка-пасажир «француза»

У ніч на середу, 3 липня, на бульварі Дружби Народів в Києві сталася ДТП за участю двох автомобілів: Volkswagen влетів в Peugeot.

Аварія трапилася близько 3:15. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, яку повідомив водій Peugeot, вони з дружиною їхали з боку набережної, коли в них влетів Volkswagen. В результаті зіткнення німецький універсал розвернуло, та й взагалі обидва автомобілі досить серйозно постраждали.

ДТП обійшлася без загиблих. Єдиною постраждалою в результаті аварії стала дружина водія Peugeot, якій надали оперативну допомогу лікарі швидкої допомоги. Обидва водії постраждали набагато менше.

Патрульні відразу ж повідомили чоловікові, який був за кермом Volkswagen, що його затримають. На даний момент невідомо, чи був він у стані алкогольного сп'яніння.

На місці події, крім двох карет швидкої допомоги і двох автомобілів ДСНС, також знаходилися п'ять екіпажів патрульної поліції.

Правоохоронцям належить встановити подробиці ДТП і визначити винуватця.

Як повідомлялося, 2 липня у Васильківському районі Київщини на дорозі Малютянка – Глеваха сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком.