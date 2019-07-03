У Києві Volkswagen лоб в лоб протаранив Peugeot (фото, відео)
В результаті зіткнення постраждала жінка-пасажир «француза»
У ніч на середу, 3 липня, на бульварі Дружби Народів в Києві сталася ДТП за участю двох автомобілів: Volkswagen влетів в Peugeot.
Аварія трапилася близько 3:15. Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, яку повідомив водій Peugeot, вони з дружиною їхали з боку набережної, коли в них влетів Volkswagen. В результаті зіткнення німецький універсал розвернуло, та й взагалі обидва автомобілі досить серйозно постраждали.
ДТП обійшлася без загиблих. Єдиною постраждалою в результаті аварії стала дружина водія Peugeot, якій надали оперативну допомогу лікарі швидкої допомоги. Обидва водії постраждали набагато менше.
Патрульні відразу ж повідомили чоловікові, який був за кермом Volkswagen, що його затримають. На даний момент невідомо, чи був він у стані алкогольного сп'яніння.
На місці події, крім двох карет швидкої допомоги і двох автомобілів ДСНС, також знаходилися п'ять екіпажів патрульної поліції.
Правоохоронцям належить встановити подробиці ДТП і визначити винуватця.
Як повідомлялося, 2 липня у Васильківському районі Київщини на дорозі Малютянка – Глеваха сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком.