Випадкова жертва: у Києві через зіткнення «копійки» і Skoda загинув пішохід (фото, відео)



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Від отриманих травм чоловік загинув на місці Фото: Інформатор

Skoda після зіткнення з ВАЗ зачепив чоловіка, який переходив дорогу на зелене світло

У вівторок, 2 липня, пізно ввечері в Києві на перетині вулиці Газопровідної і Великої Окружної дороги сталася ДТП за участю ВАЗ 2101 і Skoda Octavia. Ще одним мимовільним учасником аварії став пішохід, який загинув на місці.

Аварія трапилася близько 21:10. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, автомобілі одночасно виїхали на перехрестя і не змогли уникнути зіткнення. Більш того, автомобіль Skoda вилетів в кювет, однак по дорозі також зачепив людину, яка переходила дорогу на зелене світло світлофора. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Також травму отримав і водій Skoda. Його з черепно-мозковою травмою доставили в лікарню медики швидкої допомоги.

Крім медиків, на місці події також працювали співробітники слідчо-оперативної групи і патрульні поліцейські.

Як повідомлялося, у ніч на середу, 3 липня, на бульварі Дружби Народів в Києві сталася ДТП за участю двох автомобілів: Volkswagen влетів в Peugeot.