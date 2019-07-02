Смертельна ДТП під Києвом: «Опель» врізався в ЗІЛ (фото)



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На місці ДТП рятувальниками проводились деблокаційні роботи Фото: ДСНС

Водій автомобіля «Опель Вектра» загинув на місці та чотири особи було госпіталізовано

Сьогодні, 2 липня, у Васильківському районі Київщини на дорозі Малютянка – Глеваха сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком.

Зі слів очевидців події, водій легкового автомобіля, рухаючись по зустрічній смузі, врізався у вантажівку, яка опинилась у кюветі. Водій легковика від отриманих травм загинув на місці.

Про це повідомляється в одній із місцевих груп у мережі Facebook, пише «Погляд».

Інформація про ДТП надійшла до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 14:47.

«На місце виклику було направлено черговий караул 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків. По прибуттю на місце виклику було встановлено, відбулось зіткнення автомобіля «Опель Вектра» з автомобілем ЗІЛ-130. Внаслідок ДТП водій автомобіля «Опель Вектра» загинув на місці та 4 особи було госпіталізовано до Васильківської центральної лікарні», - повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місці події рятувальниками проводились деблокаційні роботи.

Причина ДТП з’ясовується.