  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Смертельна ДТП під Києвом: «Опель» врізався в ЗІЛ (фото)

    • Розсилка
    <p>На місці ДТП рятувальниками проводились деблокаційні роботи</p> - Смертельна ДТП під Києвом: «Опель» врізався в ЗІЛ (фото)

    На місці ДТП рятувальниками проводились деблокаційні роботи

    Фото: ДСНС

    Водій автомобіля «Опель Вектра» загинув на місці та чотири особи було госпіталізовано

    Сьогодні, 2 липня, у Васильківському районі Київщини на дорозі Малютянка – Глеваха сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком.

    Зі слів очевидців події, водій легкового автомобіля, рухаючись по зустрічній смузі, врізався у вантажівку, яка опинилась у кюветі. Водій легковика від отриманих травм загинув на місці.

    Про це повідомляється в одній із місцевих груп у мережі Facebook, пише «Погляд».

    Читайте також

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Смертельна ДТП під Києвом: «Опель» врізався в ЗІЛ (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: «Опель» врізався в ЗІЛ (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: «Опель» врізався в ЗІЛ (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: «Опель» врізався в ЗІЛ (фото)
    Фото: Володимир Медушивський

    Інформація про ДТП надійшла до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 14:47.

    «На місце виклику було направлено черговий караул 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків. По прибуттю на місце виклику було встановлено, відбулось зіткнення автомобіля «Опель Вектра» з автомобілем ЗІЛ-130. Внаслідок ДТП водій автомобіля «Опель Вектра» загинув на місці та 4 особи було госпіталізовано до Васильківської центральної лікарні», - повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місці події рятувальниками проводились деблокаційні роботи.

    Причина ДТП з’ясовується.

    Читайте також
    ДТП ДСНС вантажівки водій Київщина автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ