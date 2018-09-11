Сезон осінніх ярмарків у розпалі: де купити недорогу городину (адреси)
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Цього тижня у Києві відбудуться сезонні ярмарки
За сприяння Київської міської та районних державних адміністрацій цього тижня у столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
11 вересня (сьогодні) в:
- Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;
- Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- Шевченківському районі – перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Багговутівська, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).
12 вересня (середа) 2018 року в:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20, вул. Вершигори, 1;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Тверської та Ковпака);
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33; просп. Правди, 5-11;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
13 вересня (четвер) 2018 року в:
- Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);
- Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Дніпровському районі – б-р. Перова, 8-10, вул. просп. Генерала Ватутіна, 12-А, вул. Березняківська, 21-23;
- Печерському районі – вул. Московська, 2;
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33; вул. Оболонська, 23-35;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.
14 вересня (п’ятниця) 2018 року в:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Деснянському – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Маршала Жукова);
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
- Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33; пров. Полковий (в межах вулиць Білицької та Полкової);
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
- Солом’янському районі – вул. Керчинська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна); вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської);
- Шевченківському районі – перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).
15 вересня (субота) 2018 року в:
- Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33.
16 вересня (неділя) 2018 року в:
- Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Дніпровському районі – вул. С. Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33.