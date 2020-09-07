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    СБУ викрила «турфірму», яка займалася підробкою паспортів Євросоюзу

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    &laquo;Турфірма&raquo; діяла приблизно 2 роки та щомісяця виготовляла 20-30 фальшивих документів - СБУ викрила «турфірму», яка займалася підробкою паспортів Євросоюзу
    «Турфірма» діяла приблизно 2 роки та щомісяця виготовляла 20-30 фальшивих документів
    Фото: СБУ

    Зловмисники продавали фальшиві ІD-картки резидентів кількох східноєвропейських країн під виглядом офіційних документів

    Служба безпеки України викрила групу, яка займалась підробкою паспортів країн Євросоюзу. Зловмисники працювали під вивіскою турфірми, яка допомагала громадянам отримати документи для роботи за кордоном.

    Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Як повідомляється, зловмисники продавали фальшиві ІD-картки резидентів кількох східноєвропейських країн під виглядом офіційних документів, що дають право на перебування та працевлаштування. «Липові» документи коштували у середньому 300-500 євро.

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    СБУ викрила «турфірму», яка займалася підробкою паспортів Євросоюзу
    СБУ викрила «турфірму», яка займалася підробкою паспортів Євросоюзу
    СБУ викрила «турфірму», яка займалася підробкою паспортів Євросоюзу
    СБУ викрила «турфірму», яка займалася підробкою паспортів Євросоюзу
    СБУ викрила «турфірму», яка займалася підробкою паспортів Євросоюзу

    СБУ задокументувала низку фактів реалізації підроблених документів. «Турфірма» діяла приблизно 2 роки та до введення карантинних обмежень щомісяця виготовляла 20-30 фальшивих документів.

    Правоохоронці під час санкціонованих обшуків у помешканнях та за місцем роботи фігурантів виявили оргтехніку для підробки документів, копії бланків паспортів, чорнову документацію, банківські картки, мобільні телефони, а також інші речові докази причетності до протиправної діяльності. Усе вилучене направлено на криміналістичну експертизу.

    Наразі організатору та одній з його спільниць повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документрів) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозр ще двом учасникам протиправного бізнесу.

     

    ЄС СБУ шахрайство паспорт документи
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