У Києві поліція затримала псевдолікаря, що видурив у жінки $5 тис.



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Затриманий - 32-річний уродженець Луганської області, який вже притягувався до кримінальної відповідальності Фото: Нацполіція

Шахрай діяв за схемою «родич у біді»

До Подільського управління поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що невідомий ввів її в оману та заволодів грошовими коштами у розмірі $5 тисяч доларів. На вулицю Ростовську, де стався злочин, було направлено слідчо-оперативну групу територіального підрозділу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

По прибуттю за вказаною адресою поліцейські дізнались, що до заявниці зателефонував чоловік, який представився лікарем, та повідомив, що її донька знаходиться в лікарні та потребує термінової операції, оскільки потрапила в ДТП. Жінка, не вагаючись, віддала зловмиснику гроші і вже згодом дізналась, що стала жертвою афериста.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів та згодом встановили особу зловмисника. Ним виявився 32-річний уродженець Луганської області, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Фігуранту було повідомлено про підозру та суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у Києві судитимуть двох шахраїв, які ошукали двох пенсіонерів на суму 46 тис. грн.

Також столичними правоохоронцями викрито та припинено діяльність групи телефонних шахраїв, які під виглядом банківських працівників ошукували клієнтів різних банків.