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    Шахрайство в інтернеті. Кіберполіція пояснила, як не потрапити на гачок аферистів

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    Онлайн-шахраї збагачуються за рахунок коштів довірливих громадян&nbsp; - Шахрайство в інтернеті. Кіберполіція пояснила, як не потрапити на гачок аферистів
    Онлайн-шахраї збагачуються за рахунок коштів довірливих громадян 
    Фото з відкритих джерел

    Названі найпоширеніші «місця роботи» онлайн-шахраїв

    Працівники кіберполіції Київщини на постійній основі здійснюють моніторинг та вивчення звернень громадян, які надходять на форму зворотнього зв'язку кіберполіції. За його результатами проведено аналіз щодо найпоширеніших питань, а саме шахрайств відносно громадян України з приводу «віддаленої» роботи та працевлаштування за межами держави. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Інформація щодо вчинення онлайн-шахрайств полягала у підробленні (створенні фейкового) акаунту під офіційні сторінки товариств, організацій тощо, де поширювалася недостовірна інформація щодо працевлаштування від їх імені та у подальшому вводила в оману громадян. У результаті онлайн-шахраї збагачувалися за рахунок коштів довірливих громадян за нібито оформлення необхідних документів.

    Найпоширенішими «місцями роботи» онлайн-шахраїв є:

    • неофіційна сторінка існуючого товариства, організації чи особистого повідомлення від незнайомих осіб і т. д. щодо пропозиції працевлаштування за певний грошовий внесок;
    • веб-сторінки (вкладки), рекламні оголошення, сайти надання послуг існуючих товариств, організацій, компаній тощо, на яких розміщуються оголошення з метою власної наживи щодо працевлаштування за незначний (страховий) внесок;
    • оголошення щодо працевлаштування громадян за кордоном, за допомогою яких вони не тільки отримують гроші, але і персональні дані, які у подальшому можуть використати у протиправній діяльності.

    Правила безпеки під час користування веб-ресурсами мережі інтернет:

    • ставтеся з обережністю до «привабливих» пропозицій в соціальних мережах та на веб-ресурсах;
    • користуючись сайтами, не переходьте за сумнівними посиланнями для здійснення платежів;
    • нікому не повідомляйте персональні дані щодо себе чи своїх осіб, адже у подальшому вони можуть бути використані проти вас;
    • пам’ятайте, на кожному офіційному сайті є правила безпеки та умови користування, в яких роз’яснюється визначений алгоритм дій, що надасть змогу відрізнити офіційний сайт від фейкового (підробленого);
    • також, на офіційному сайті кіберполіції у розділі «Стоп фрод» ви маєте можливість перевірити номер телефону, посилання на невідомий, сумнівний сайт, а також номер банківської карти на причетність до виявлених шахрайських схем.

    До слова, суд у Сполучених Штатах засудив громадянина України до понад семи років тюремного ув'язнення за участь у схемі відмивання грошей в інтернеті.

    Теги: Національна поліція України шахрайство гроші інтернет Київщина
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