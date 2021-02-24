Шахрайство в інтернеті. Кіберполіція пояснила, як не потрапити на гачок аферистів

Названі найпоширеніші «місця роботи» онлайн-шахраїв

Працівники кіберполіції Київщини на постійній основі здійснюють моніторинг та вивчення звернень громадян, які надходять на форму зворотнього зв'язку кіберполіції. За його результатами проведено аналіз щодо найпоширеніших питань, а саме шахрайств відносно громадян України з приводу «віддаленої» роботи та працевлаштування за межами держави. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Інформація щодо вчинення онлайн-шахрайств полягала у підробленні (створенні фейкового) акаунту під офіційні сторінки товариств, організацій тощо, де поширювалася недостовірна інформація щодо працевлаштування від їх імені та у подальшому вводила в оману громадян. У результаті онлайн-шахраї збагачувалися за рахунок коштів довірливих громадян за нібито оформлення необхідних документів.

Найпоширенішими «місцями роботи» онлайн-шахраїв є:

неофіційна сторінка існуючого товариства, організації чи особистого повідомлення від незнайомих осіб і т. д. щодо пропозиції працевлаштування за певний грошовий внесок;

веб-сторінки (вкладки), рекламні оголошення, сайти надання послуг існуючих товариств, організацій, компаній тощо, на яких розміщуються оголошення з метою власної наживи щодо працевлаштування за незначний (страховий) внесок;

оголошення щодо працевлаштування громадян за кордоном, за допомогою яких вони не тільки отримують гроші, але і персональні дані, які у подальшому можуть використати у протиправній діяльності.

Правила безпеки під час користування веб-ресурсами мережі інтернет:

ставтеся з обережністю до «привабливих» пропозицій в соціальних мережах та на веб-ресурсах;

користуючись сайтами, не переходьте за сумнівними посиланнями для здійснення платежів;

нікому не повідомляйте персональні дані щодо себе чи своїх осіб, адже у подальшому вони можуть бути використані проти вас;

пам’ятайте, на кожному офіційному сайті є правила безпеки та умови користування, в яких роз’яснюється визначений алгоритм дій, що надасть змогу відрізнити офіційний сайт від фейкового (підробленого);

також, на офіційному сайті кіберполіції у розділі «Стоп фрод» ви маєте можливість перевірити номер телефону, посилання на невідомий, сумнівний сайт, а також номер банківської карти на причетність до виявлених шахрайських схем.

До слова, суд у Сполучених Штатах засудив громадянина України до понад семи років тюремного ув'язнення за участь у схемі відмивання грошей в інтернеті.