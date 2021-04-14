Ще на одній станції київського метро з'являться антивандальні турнікети

Новий вид контрольно-пропускних пунктів є антивандальним та застосовується у європейських метрополітенах

Вестибюль №2 станції метро «Видубичі» тимчасово не працює

На станції метро «Видубичі» триває встановлення нових турнікетів.

Роботи зі встановлення та налаштування нових контрольно-пропускних пунктів у вестибюлі № 2 станції метро «Видубичі», повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Зазначається, що цей вестибюль тимчасово не працює в рамках посилення карантинних заходів, тому наразі роботи не створюють незручностей для пасажирів.

Нагадаємо, що такі турнікети вже працюють на станціях метро «Сирець», «Площа Льва Толстого», «Героїв Дніпра», «Харківська», «Контрактова площа», «Почайна», «Позняки».

Вони приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, картку киянина та безконтактну банківську картку. Також цей вид контрольно-пропускних пунктів є антивандальним та застосовується у європейських метрополітенах.

Київський метрополітен закликає пасажирів користуватися безконтактними способами оплати та дотримуватися карантинних заходів.

До слова, з 13 квітня на трьох станціях столичного метро скорегували роботу вестибюлів, закривши по одному.

Київський метрополітен на час локдауну збільшив інтервал між поїздами у пікові години.

Повідомлялося, що пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну.