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    «Карантин» у метро. У столичній підземці знову натовп (фото)

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    У потягах київського метро не дотримується соціальна дистанція - «Карантин» у метро. У столичній підземці знову натовп (фото)
    У потягах київського метро не дотримується соціальна дистанція
    Фото: «Життя Оболонського району та Мінського масиву», Facebook

    Метрополітен на час локдауну збільшив інтервал між поїздами у пікові години

    Сьогодні, 12 квітня, у столичній підземці спостерігалося велике скупчення пасажирів як у вагонах потягів, так і на платформах.

    Зокрема, на станції метро «Оболонь» зафіксована велика кількість людей на пероні. У потягах через скупчення пасажирів не дотримується соціальна дистанція. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Життя Оболонського району та Мінського масиву» у Facebook.

    «Метро Оболонь. «Повний локдаун», – прокоментував фото автор допису.

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    «Карантин» у метро. У столичній підземці знову натовп (фото)
    «Карантин» у метро. У столичній підземці знову натовп (фото)

    Як відомо, до 16 квітня проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.

    Київський метрополітен на час локдауну збільшив інтервал між поїздами у пікові години.

    Повідомлялося, що пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну.

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    Теги: Київ громадський транспорт метро карантин коронавірус
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