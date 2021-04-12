«Карантин» у метро. У столичній підземці знову натовп (фото)

У потягах київського метро не дотримується соціальна дистанція

Метрополітен на час локдауну збільшив інтервал між поїздами у пікові години

Сьогодні, 12 квітня, у столичній підземці спостерігалося велике скупчення пасажирів як у вагонах потягів, так і на платформах.

Зокрема, на станції метро «Оболонь» зафіксована велика кількість людей на пероні. У потягах через скупчення пасажирів не дотримується соціальна дистанція. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Життя Оболонського району та Мінського масиву» у Facebook.

«Метро Оболонь. «Повний локдаун», – прокоментував фото автор допису.

Як відомо, до 16 квітня проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.

Київський метрополітен на час локдауну збільшив інтервал між поїздами у пікові години.

Повідомлялося, що пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну.