Локдаун у Києві: столичне метро змінило графік руху поїздів

До 16 квітня проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепусткою

Зараз пасажиропотік столичної підземки становить близько 200 тисяч осіб щодня

Київський метрополітен на час локдауну збільшив інтервал між поїздами у пікові години. Про це повідомила речниця київського метрополітену Наталія Макогон, в коментарі РБК-Україна.

«Ми збільшили (інтервал між поїздами) в пікові години з 1:30 до 2 хвилин. Це буде не дуже помітним для пасажирів», – зазначила вона.

За словами Макогон, графік руху поїздів змінили, щоб оптимізувати роботу метрополітену і заощадити ресурс.

Вона зазначила, що зараз пасажиропотік столичної підземки становить близько 200 тисяч осіб щодня. При цьому в понеділок, коли фіксують мінімальний пасажиропотік, було зафіксовано 150 тисяч – це в 10 разів менше, ніж у докарантинні часи.

Тим часом, раніше повідомлялося, що пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну. До 16 квітня проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.