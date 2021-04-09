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    Локдаун у Києві: столичне метро змінило графік руху поїздів

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    До 16 квітня проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепусткою - Локдаун у Києві: столичне метро змінило графік руху поїздів
    До 16 квітня проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепусткою
    Фото: Київський метрополітен

    Зараз пасажиропотік столичної підземки становить близько 200 тисяч осіб щодня

    Київський метрополітен на час локдауну збільшив інтервал між поїздами у пікові години. Про це повідомила речниця київського метрополітену Наталія Макогон, в коментарі РБК-Україна.

    «Ми збільшили (інтервал між поїздами) в пікові години з 1:30 до 2 хвилин. Це буде не дуже помітним для пасажирів», – зазначила вона.

    За словами Макогон, графік руху поїздів змінили, щоб оптимізувати роботу метрополітену і заощадити ресурс.

    Вона зазначила, що зараз пасажиропотік столичної підземки становить близько 200 тисяч осіб щодня. При цьому в понеділок, коли фіксують мінімальний пасажиропотік, було зафіксовано 150 тисяч – це в 10 разів менше, ніж у докарантинні часи.

    Тим часом, раніше повідомлялося, що пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну. До 16 квітня проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.

    Теги: Київ громадський транспорт метро карантин
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