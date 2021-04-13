«Для зручності пасажирів». На трьох станціях київського метро закрили по одному входу

На станції «Харківська» працюватиме на вхід та вихід вестибюль №1

Вестибюлі станцій закрили для забезпечення рівномірного пасажиропотоку

З 13 квітня на трьох станціях столичного метро скорегували роботу вестибюлів, закривши по одному. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Зазначається, що це зроблено «для забезпечення рівномірного пасажиропотоку, а також для зручності пасажирів».

Так, вестибюль №2 станції «Чернігівська» працюватиме на вхід та вихід. Цей вестибюль знаходиться у напрямку станції «Дарниця». Відповідно, вестибюль №1 у напрямку станції «Лісова» буде зачинено на вхід та вихід.

На станції «Почайна» працюватиме вестибюль №2 (у напрямку станції «Тараса Шевченка»). Вестибюль №1 у напрямку станції «Оболонь» не працюватиме для пасажирів.

Вестибюль №1 станції «Харківська» працюватиме на вхід та вихід. Цей вестибюль знаходиться у напрямку станції «Позняки», вестибюль №2 у напрямку станції «Вирлиця» буде зачинено.

Метрополітен також закликає користуватися громадським транспортом за реальної необхідності та дотримуватися карантинних заходів.

Як відомо, до 16 квітня проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.

Київський метрополітен на час локдауну збільшив інтервал між поїздами у пікові години.

Повідомлялося, що пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну.

12 квітня у столичній підземці спостерігалося велике скупчення пасажирів як у вагонах потягів, так і на платформах.