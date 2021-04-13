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    «Для зручності пасажирів». На трьох станціях київського метро закрили по одному входу

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    &nbsp;На станції &laquo;Харківська&raquo; працюватиме на вхід та вихід вестибюль №1 - «Для зручності пасажирів». На трьох станціях київського метро закрили по одному входу
     На станції «Харківська» працюватиме на вхід та вихід вестибюль №1
    Фото: tov-tob.livejournal.com

    Вестибюлі станцій закрили для забезпечення рівномірного пасажиропотоку

    З 13 квітня на трьох станціях столичного метро скорегували роботу вестибюлів, закривши по одному. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Зазначається, що це зроблено «для забезпечення рівномірного пасажиропотоку, а також для зручності пасажирів».

    Так, вестибюль №2 станції «Чернігівська» працюватиме на вхід та вихід. Цей вестибюль знаходиться у напрямку станції «Дарниця». Відповідно, вестибюль №1 у напрямку станції «Лісова» буде зачинено на вхід та вихід.

    На станції «Почайна» працюватиме вестибюль №2 (у напрямку станції «Тараса Шевченка»). Вестибюль №1 у напрямку станції «Оболонь» не працюватиме для пасажирів.

    Вестибюль №1 станції «Харківська» працюватиме на вхід та вихід. Цей вестибюль знаходиться у напрямку станції «Позняки», вестибюль №2 у напрямку станції «Вирлиця» буде зачинено.

    Метрополітен також закликає користуватися громадським транспортом за реальної необхідності та дотримуватися карантинних заходів.

    Як відомо, до 16 квітня проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.

    Київський метрополітен на час локдауну збільшив інтервал між поїздами у пікові години.

    Повідомлялося, що пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну.

    12 квітня у столичній підземці спостерігалося велике скупчення пасажирів як у вагонах потягів, так і на платформах.

    Теги: Київ громадський транспорт метро карантин
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