Вночі в тунелях київської підземки кипить робота: що відбувається
Від початку року в метро було замінено 1,6 км рейок
У першому кварталі 2021 року в київському метро було замінено 434 шпали. З них 120 – на залізобетонні та 314 – на дерев’яні. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».
Як зазначає підприємство, залізобетонні шпали укладаються на відкритих ділянках, окрім мостів, та на території електродепо, а дерев’яні – в тунелях. Також фахівці опрацьовують варіанти використання полімерно-композитних шпал, що виробляються з перероблених матеріалів.
Крім того, у зазначений період було замінено 1,6 км рейок.
Щоночі для виконання таких робіт виходить понад 500 працівників підземки.
Заміна рейок та шпал – серед найважчих робіт для виконання, що проводяться фактично вручну, оскільки габарити конструкцій метро вкрай обмежують можливості автоматизації процесів.
Нагадаємо, що експлуатаційна довжина ліній київського метрополітену складає 69,6 км.
До слова, з 13 квітня на трьох станціях столичного метро скорегували роботу вестибюлів, закривши по одному.
Київський метрополітен на час локдауну збільшив інтервал між поїздами у пікові години.
Повідомлялося, що пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну.
12 квітня у столичній підземці спостерігалося велике скупчення пасажирів як у вагонах потягів, так і на платформах.