Вночі в тунелях київської підземки кипить робота: що відбувається

Заміна рейок та шпал у метро проводиться фактично вручну

Від початку року в метро було замінено 1,6 км рейок

У першому кварталі 2021 року в київському метро було замінено 434 шпали. З них 120 – на залізобетонні та 314 – на дерев’яні. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Як зазначає підприємство, залізобетонні шпали укладаються на відкритих ділянках, окрім мостів, та на території електродепо, а дерев’яні – в тунелях. Також фахівці опрацьовують варіанти використання полімерно-композитних шпал, що виробляються з перероблених матеріалів.

Крім того, у зазначений період було замінено 1,6 км рейок.

Щоночі для виконання таких робіт виходить понад 500 працівників підземки.

Заміна рейок та шпал – серед найважчих робіт для виконання, що проводяться фактично вручну, оскільки габарити конструкцій метро вкрай обмежують можливості автоматизації процесів.

Нагадаємо, що експлуатаційна довжина ліній київського метрополітену складає 69,6 км.

До слова, з 13 квітня на трьох станціях столичного метро скорегували роботу вестибюлів, закривши по одному.

Київський метрополітен на час локдауну збільшив інтервал між поїздами у пікові години.

Повідомлялося, що пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну.

12 квітня у столичній підземці спостерігалося велике скупчення пасажирів як у вагонах потягів, так і на платформах.