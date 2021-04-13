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    Вночі в тунелях київської підземки кипить робота: що відбувається

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    Заміна рейок та шпал у метро проводиться фактично вручну - Вночі в тунелях київської підземки кипить робота: що відбувається
    Заміна рейок та шпал у метро проводиться фактично вручну
    Фото: Київський метрополітен

    Від початку року в метро було замінено 1,6 км рейок

    У першому кварталі 2021 року в київському метро було замінено 434 шпали. З них 120 – на залізобетонні та 314 – на дерев’яні. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Як зазначає підприємство, залізобетонні шпали укладаються на відкритих ділянках, окрім мостів, та на території електродепо, а дерев’яні – в тунелях. Також фахівці опрацьовують варіанти використання полімерно-композитних шпал, що виробляються з перероблених матеріалів.

    Крім того, у зазначений період було замінено 1,6 км рейок.

    Щоночі для виконання таких робіт виходить понад 500 працівників підземки.

    Заміна рейок та шпал – серед найважчих робіт для виконання, що проводяться фактично вручну, оскільки габарити конструкцій метро вкрай обмежують можливості автоматизації процесів.

    Нагадаємо, що експлуатаційна довжина ліній київського метрополітену складає 69,6 км.

    До слова, з 13 квітня на трьох станціях столичного метро скорегували роботу вестибюлів, закривши по одному.

    Київський метрополітен на час локдауну збільшив інтервал між поїздами у пікові години.

    Повідомлялося, що пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну.

    12 квітня у столичній підземці спостерігалося велике скупчення пасажирів як у вагонах потягів, так і на платформах.

    Теги: Київ метро ремонт
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