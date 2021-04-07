Пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну (фото)

Через відсутність пасажирів київська підземка міняє графіки руху

Графіки руху поїздів метро під час жорстких карантинних обмежень у столиці будуть переглянуті у звʼязку з падінням пасажиропотоку майже в пʼять разів. Про це поінформували у прес-службі Київського метрополітену.

Як уже повідомлялося, станції метрополітену останніми днями спорожніли і потяги ходять незаповненими. Зокрема, 5 квітня, підземкою скористалося 152 тисячі пасажирів, 6 квітня – 210 тисяч. Раніше середньодобовий пасажиропотік становив до одного мільйона людей.

«Фахівці підприємства проведуть коригування графіків руху на період суворих карантинних заходів. Це дозволить забезпечити дотримання карантинних заходів і водночас оптимізувати витрати на перевезення», – повідомляють у прес-службі підприємства.

Як відомо, до 16 квітня проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.

Сьогодні під час онлайн-брифінгу Київській міський голова Віталій Кличко розповів, що в столиці видано 500 тисяч таких перепусток, що є достатньої кількістю для нормального фунгкціонування міської інфраструктури.