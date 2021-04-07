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    Пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну (фото)

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    Київський метрополітен шукає шляхи оптимізації витрат на перевезення - Пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну (фото)

    Київський метрополітен шукає шляхи оптимізації витрат на перевезення

    Через відсутність пасажирів київська підземка міняє графіки руху

    Графіки руху поїздів метро під час жорстких карантинних обмежень у столиці будуть переглянуті у звʼязку з падінням пасажиропотоку майже в пʼять разів. Про це поінформували у прес-службі Київського метрополітену.

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    Пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну (фото)
    Пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну (фото)
    Пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну (фото)

    Як уже повідомлялося, станції метрополітену останніми днями спорожніли і потяги ходять незаповненими. Зокрема, 5 квітня, підземкою скористалося 152 тисячі пасажирів, 6 квітня – 210 тисяч. Раніше середньодобовий пасажиропотік становив до одного мільйона людей.

    «Фахівці підприємства проведуть коригування графіків руху на період суворих карантинних заходів. Це дозволить забезпечити дотримання карантинних заходів і водночас оптимізувати витрати на перевезення», повідомляють у прес-службі підприємства.

    Як відомо, до 16 квітня проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.

    Сьогодні під час онлайн-брифінгу Київській міський голова Віталій Кличко розповів, що в столиці видано 500 тисяч таких перепусток, що є достатньої кількістю для нормального фунгкціонування міської інфраструктури.

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    Теги: Віталій Кличко громадський транспорт метро перевезення
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