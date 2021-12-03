Ще на одному в’їзді до Києва з’явилися габаритні ворота (фото)

Ворота перешкоджатимуть в'їзду до Києва великогабаритних вантажівок

На в’їзді до Києва, на вулицях Милославській–Радосинській, встановлено габаритні ворота, що перешкоджатимуть в'їзду до столиці великогабаритних вантажівок. Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

Завдяки спеціальній конструкції висотою 3,5 м ворота запобігатимуть в'їзду до Києва порушників габаритно-вагових норм.

Це необхідно для недопущення руйнування об'єктів дорожньої інфраструктури, мостів, естакад, шляхопроводів тощо, важливо для зменшення викидів від автомобільного транспорту в місті.

Ворота на Милославській–Радосинській вулицях встановлені згідно з розробленою, погодженою та затвердженою схемою організації дорожнього руху, на виконання окремого доручення директора Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

Фахівці комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху» виконали роботи щодо розробки та виготовлення конструкції габаритних воріт та їх монтажу, встановлення дорожніх знаків згідно зі схемою організації дорожнього руху тощо.

Це – вже другі габаритні ворота, встановлені на в'їздах до столиці. Минулого тижня такі ворота встановили на вул. Бориспільській/Бориспільському шосе.