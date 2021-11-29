Майже 180 км/год. У Києві патрульні оштрафували «шумахера» на BMW

Водій у понад три рази перевищив дозволену швидкість руху на столичних дорогах

Столичні патрульні, які працюють з приладами TruCam, притягнули до відповідальності водія за порушення швидкісного режиму. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Днями, здійснюючи контроль швидкості на Столичному шосе, патрульні зафіксували порушення автомобілем BMW. Автівка рухалася зі швидкістю 178 км/год при дозволеній швидкості руху на цій ділянці дороги 50 км/год.

Інспектори склали на керманича BMW протокол за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП – штраф у розмірі 1,7 тис. грн.

Нагадаємо, що відповідно до рішення Київської міської ради, у період з 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами столиці – 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.

До слова, з початку року за порушення швидкісного режиму патрульні притягнули до відповідальності понад понад 13,7 тис. громадян.

До слова, 29 листопада вранці масштабна ДТП за участю п'яти автомобілів паралізувала рух транспорту на Столичному шосе.

В Україні встановили ще 10 комплексів автоматичної фіксації правил дорожнього руху (ПДР). Вони запрацювали з 26 листопада.

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