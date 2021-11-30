На трасі Київ–Чоп вантажівка розтрощила легковик (фото)

У результаті зіткнення з вантажівкою легковик отримав серйозні пошкодження

Водій легковика потрапив до лікарні

У вівторок, 30 листопада, на 28 км автодороги Київ–Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки Schmitz та легковика Ford. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Аварія трапилася близько 12 години.

Водія легкового автомобіля шпиталізували до лікарні.

Обставини автопригоди встановлюються правоохоронцями.

Через ДТП ускладнено рух транспорту в напрямку міста Житомир.

Як повідомлялося, 30 листопада на проспекті Академіка Палладіна у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та автомобіля Daewoo.

29 листопада на вулиці Грушевського у центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Toyota тікав від поліції та протаранив чотири машини.

29 листопада на Столичному шосе в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися п'ять автомобілів.