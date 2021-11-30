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    На трасі Київ–Чоп вантажівка розтрощила легковик (фото)

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    У результаті зіткнення з вантажівкою легковик отримав серйозні пошкодження - На трасі Київ–Чоп вантажівка розтрощила легковик (фото)
    У результаті зіткнення з вантажівкою легковик отримав серйозні пошкодження
    фото: Патрульна поліція Київської області

    Водій легковика потрапив до лікарні

    У вівторок, 30 листопада, на 28 км автодороги Київ–Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки Schmitz та легковика Ford. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Аварія трапилася близько 12 години.

    Водія легкового автомобіля шпиталізували до лікарні.

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    На трасі Київ–Чоп вантажівка розтрощила легковик (фото)
    На трасі Київ–Чоп вантажівка розтрощила легковик (фото)
    фото: Патрульна поліція Київської області

    Обставини автопригоди встановлюються правоохоронцями.

    Через ДТП ускладнено рух транспорту в напрямку міста Житомир.

    Як повідомлялося, 30 листопада на проспекті Академіка Палладіна у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та автомобіля Daewoo.

    29 листопада на вулиці Грушевського у центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Toyota тікав від поліції та протаранив чотири машини.

    29 листопада на Столичному шосе в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися п'ять автомобілів.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки водій Київщина автомобіль
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    На трасі Київ–Чоп вантажівка розтрощила легковик (фото)