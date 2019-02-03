Що відбувається на місці колосальної пожежі на метро Лісова? Фоторепортаж



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На території об'єкту відсутнє зовнішнє протипожежне водопостачання

Вогнеборці продовжують гасити пожежу

Столичні рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу на вул. Червоноткацькій, 69, що біля станції метро «Лісова» та ТЦ «Даринок». Такі дані станом на 10:00 оприлюднило столичне управління ДСНС.

Рятувальники продовжують гасіння окремих осередків пожежі на площі 1500 кв. м., є загроза руйнування будівельних конструкцій. На місці події працює 27 одиниць основної та спеціальної техніки та 97 чоловік особового складу.

Нагадаємо, в Києві неподалік станції метро «Лісова» на складах 2 лютого сталася пожежа. Рятувальники отримали інформацію про пожежу об 11:52.

За попереднiми даними, зайнялось складське приміщення, де знаходилися пластиковi та паперовi матерiали, а також електронiка.

По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів, площа пожежі вже досягла великих обсягiв, адже, через велику завантаженість приміщень горючими матеріалами та відсутністю протипожежними перегородками, вогонь швидко поширювався. На території об'єкту відсутнє зовнішнє протипожежне водопостачання, тому, аби забезпечити пожежні автоцистерни водою, вогнеборцям доводилося прокладати магістральні лінії великою протяжністю, але, навіть і в тих пожежних гідрантах тиск недостатній для ефективної ліквідації пожежі, також проводиться і підвоз води до місця пожежі.

Станом на 14:30 площа пожежі складала 7 тис. м кв. Потім пожежа розповсюдилась на більш ніж 10 тис квадратних метрів площі.

О 23:03 пожежу на площі 10500 кв. м. було локалізовано. Ліквідація пожежі триває.