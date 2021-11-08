Сімох невакцинованих посадовців столичної мерії відсторонено від роботи

Середній показник вакцинації серед усіх структурних підрозділів КМДА становить майже 92%

У Київській міській державній адміністрації відсторонили від роботи сімох працівників, які не вакциновані проти Covid-19. Троє з відсторонених осіб – працівники апарату КМДА, і ще четверо – це працівники департаментів. Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

Він нагадав, що з 8 листопада на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України, для працівників місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів щеплення проти Covid-19 є обов'язковим. До 5 листопада усі працівники КМДА мали надати до служби управління персоналом документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації чи отримання однієї дози дводозної вакцини або ж медичний висновок про наявність протипоказань до проведення щеплень. Працівники також були завчасно попереджені, що у разі ненадання цих документів із 8 листопада вони будуть відсторонені від роботи.

«Ми усвідомлюємо необхідність імунізації і власним прикладом хочемо показати всім киянам, що вакцинація від Covid-19 важлива і для власного здоров’я, і для здоров'я оточуючих. Як на мене, це взагалі питання національної безпеки країни. Завдяки інформаційній кампанії, яку ми провели серед співробітників апарату КМДА із залученням фахових консультацій медиків, нам вдалося досягти, на мою думку, високого рівня вакцинації – майже 93% співробітників апарату станом на сьогодні – вакциновані», – сказав Загуменний.

Він повідомив, що 12 співробітників апарату КМДА мають довідки про тимчасове відтермінування вакцинації, адже нещодавно перенесли захворювання на Covid-19, а одна особа – медичні протипоказання до щеплень, тому невакцинована. Ще дві особи перебувають на лікарняному, а один державний службовець – у відпустці, через це їхній вакцинальний статус буде встановлено згодом і прийняте відповідне рішення.

«Загалом середній показник вакцинації серед усіх структурних підрозділів Київської міської держадміністрації (це апарат КМДА, департаменти та управління) за оперативними даними на 8 листопада становить майже 92%. Рівень вакцинації в районних у місті Києві державних адміністраціях коливається в межах 90-96%», – зазначив Загуменний та додав, що відсторонені працівники зможуть повернутися до роботи або після завершення карантину, що встановлений урядом, або ж після отримання вакцинації та надання документу, що це підтверджує.

Керівник апарату наголосив, що на період відсторонення від роботи заробітна плата не зберігається. Також період відсторонення від роботи не увійде до страхового стажу для призначення пенсії та оплати тимчасової непрацездатності, а також не увійде й до стажу, що дає право на щорічну відпустку.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

З 8 листопада українців без щеплення відсторонять від роботи: список професій.

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