Covid-сертифікат можна сформувати через 15 днів після встановлення діагнозу

Новий Covid-сертифікат про одужання буде двох видів

Уряд ускладнив умови отримання сovid-сертифіката про одужання

Covid-сертифікат може бути сформований на 15-й день після встановлення діагнозу коронавірус та протягом 105 днів.

Це закріплено змінами до порядку формування та використання сovid-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від Covid-19, а також негативний результат тестування чи одужання особи від цього захворювання.

Ухвалені зміни, зокрема, передбачають, що сovid-сертифікат може бути сформований не більше ніж двічі за один календарний рік (за наявності технічної можливості обліку сформованих сovid-сертифікатів).

За останні чотири дні жовтня українці згенерували 1 млн сovid-сертифікатів у застосунку «Дія», їхня загальна кількість уже сягнула 5 млн і продовжує зростати.

Раніше уряд спростив отримання сovid-сертифікатів у «Дії»: тепер для цього не потрібен електронний підпис, зокрема і «Дія.Підпис», для якого потрібне було підтвердження особи за допомогою Photo ID.

Водночас уряд значно ускладнив умови отримання сovid-сертифіката про одужання.

Новий Covid-сертифікат про одужання буде двох видів:

внутрішній – для використання всередині країни в умовах «жовтого» та «червоного» рівнів епіднебезпеки;

міжнародний – для перетину кордону 45 країн, які входять до Довірчої мережі е-здоров'я ЄС (перелік країн тут) з урахуванням вимог, які встановлює кожна країна світу.

Зазначимо, Рада попередньо криміналізувала підробку Covid-сертифікатів.

Ще у «Дії» з'явився дитячий Covid-сертифікат. Також у «Дії» тепер можна отримати Covid-сертифікат на підставі ПЛР-тесту.

Раніше повідомлялося, що Covid-сертифікат можна згенерувати як за наявності ID-картки або закордонного біометричного паспорта, так і без них.

Також стало відомо, що Covid-сертифікат у «Дії» зможуть отримати не всі.

Тим часом Україна майже вся «червона». Зелених зон немає, а жовтих областей лишилося три.

Зазначимо, що з 8 листопада українців без щеплення відсторонять від роботи: список професій.

Джерело: Інтерфакс-Україна