Син-нелюд під дією наркотиків зґвалтував і задушив рідну матір



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Молодика засуджено до 14 років позбавлення волі із примусовим лікуванням від хронічного алкоголізму та наркоманії

Завдяки прокуратурі Київської області в апеляційній інстанції до 14 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння зґвалтував та задушив свою матір. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Установлено, що у серпні 2015 року 16-річний хлопець, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, за місцем свого проживання в м. Бориспіль зґвалтував та задушив рідну матір. У результаті удушення потерпіла померла», - йдеться у повідомленні.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 3 ст. 153 (задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, що спричинило особливо тяжкі наслідки) та п. 10 ч. 2 ст. 115 (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині поєднане із насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом) КК України.

За клопотанням прокуратури обвинувачений перебував під вартою.

У суді першої інстанції обвинуваченого визнано винним та засуджено до 14 років позбавлення волі.

Не погоджуючись із таким рішенням суду, захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати рішення суду першої інстанції та виправдати хлопця за недоведеністю його вини у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

За результатами судового розгляду, завдяки наполегливості прокуратури Київської області в апеляційній інстанції, хлопця визнано винним у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та засуджено остаточно до 14 років позбавлення волі.

Вирок суду набрав законної сили. Наразі молодик реально відбуватиме покарання, під час якого примусово лікуватиметься від хронічного алкоголізму та наркоманії.