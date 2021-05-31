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    Синхронні рухи пів тисячі спортсменів. У Києві пройшов оригінальний флешмоб (фото, відео)

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    Цікавий флешмоб відбувся перед спорткомплексом КПІ - Синхронні рухи пів тисячі спортсменів. У Києві пройшов оригінальний флешмоб (фото, відео)
    Цікавий флешмоб відбувся перед спорткомплексом КПІ
    Фото: Сергій Панченко, Facebook

    У флешмобі з таеквон-до взяли участь маленькі спортсмени

    У неділю, 30 травня, на площі перед спорткомплексом КПІ в Києві відбувся оригінальний флешмоб з таеквон-до. Близько пів тисячі учасників синхронно виконували однакові рухи. Про цю подію повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Сергій Панченко, син якого взяв участь у флешмобі.

    «В таеквон-до такі рухи називаються тулям. Комплекс атакуючих і захисних рухів, які спортсмен робить у певній послідовності», – прокоментував він дійство за участі маленьких спортсменів.

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    Синхронні рухи пів тисячі спортсменів. У Києві пройшов оригінальний флешмоб (фото, відео)
    Синхронні рухи пів тисячі спортсменів. У Києві пройшов оригінальний флешмоб (фото, відео)
    Синхронні рухи пів тисячі спортсменів. У Києві пройшов оригінальний флешмоб (фото, відео)
    Фото: Сергій Панченко, Facebook

    Це все дійство знімав дрон, який над головами то опускався, то піднімався, і кілька камер.

    Як повідомлялося, 30 травня у Києві відбувся традиційний благодійний «Пробіг під каштанами». Цьогоріч участь у ньому взяли близько 11 тисяч людей.

    У зв’язку з карантинними обмеженнями цьогоріч організатори благодійного проєкту підготували два формати проведення 28-го «Пробігу під каштанами». До пробігу могли долучитися Online всі охочі, незалежно від часу та місця участі.

    Теги: Київ спорт діти
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    Синхронні рухи пів тисячі спортсменів. У Києві пройшов оригінальний флешмоб (фото, відео)