Синхронні рухи пів тисячі спортсменів. У Києві пройшов оригінальний флешмоб (фото, відео)

У флешмобі з таеквон-до взяли участь маленькі спортсмени

У неділю, 30 травня, на площі перед спорткомплексом КПІ в Києві відбувся оригінальний флешмоб з таеквон-до. Близько пів тисячі учасників синхронно виконували однакові рухи. Про цю подію повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Сергій Панченко, син якого взяв участь у флешмобі.

«В таеквон-до такі рухи називаються тулям. Комплекс атакуючих і захисних рухів, які спортсмен робить у певній послідовності», – прокоментував він дійство за участі маленьких спортсменів.

Це все дійство знімав дрон, який над головами то опускався, то піднімався, і кілька камер.

Як повідомлялося, 30 травня у Києві відбувся традиційний благодійний «Пробіг під каштанами». Цьогоріч участь у ньому взяли близько 11 тисяч людей.

У зв’язку з карантинними обмеженнями цьогоріч організатори благодійного проєкту підготували два формати проведення 28-го «Пробігу під каштанами». До пробігу могли долучитися Online всі охочі, незалежно від часу та місця участі.