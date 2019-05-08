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    Синоптик розповіла, якою буде погода у Києві 9 травня

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    Синоптик розповіла, якою буде погода у Києві 9 травня

    10 і 11 травня у столиці дощитиме

    У четвер, 9 травня, у Києві буде сонячно і потеплішає. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У Києві 9-го травня прояснить, з`явиться сонце, потепліє. Хіба аж надвечір збільшиться хмарність, підійде дощ. Вдень у четвер температура повітря досягне +15+18 градусів», - прогнозує вона.

    За її даними, тепла погода у Києві збережеться до кінця тижня.

    «До кінця тижня у столиці вже так і буде, тепло, але перспективи бути сонячною є хіба що у найближчої неділі, бо 10 та 11 травня - переважно вологі, з періодичними дощами», - додала Діденко.

    Раніше повідомлялося, що на більшій частині України у четвер, 9 травня, дощі, нарешті, припиняться.

    Наразі в Україну перемістилася холодна арктична повітряна маса з півночі і зустрілася з вологим дощовим циклоном з півдня. Сильні дощі циклону з півдня увійшли в холодне повітря і в результаті дії низької температури перетворилися в сніг.

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