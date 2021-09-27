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    До Києва повертається тепло і знову розквітли каштани (фото)

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    Каштани знову вкрилися молодим листям і квітами - До Києва повертається тепло і знову розквітли каштани (фото)
    Каштани знову вкрилися молодим листям і квітами
    Фото: Вечірній Київ

    Аномальне цвітіння каштанів восени кияни спостерігають майже щорічно

    Цього тижня у Києві очікується суха тепла погода. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    Ночі передбачаються холодними, +3+6 градусів, протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +13+15 градусів.

    «Буде багато сонця, красивих осінніх хмар, ранкових туманів із небезпечною видимістю для водіїв, сухої погоди… Хто не зміг чи не встиг цими вихідними кудись поїхати чи нагулятися, не засмучуйтеся, наступними вихідними можна сміливо це зробити – радуватиме красива сонячна суха погода», – прогнозує Діденко.

    Тим часом, як повідомляє «Вечірній Київ», у декількох районах столиці розквітли каштани. Зокрема, білими «свічками» з молодим листям вкрилося дерево біля Кібернетичного центру на Теремках.

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    До Києва повертається тепло і знову розквітли каштани (фото)
    До Києва повертається тепло і знову розквітли каштани (фото)
    До Києва повертається тепло і знову розквітли каштани (фото)

    Утім, осіннє цвітіння каштанів – не рідкість. Подібне аномальне явище кияни спостерігають уже протягом кількох минулих років.

    На думку вчених, повторне цвітіння каштанів має кілька причин. Одна з них – мінуюча міль, яка знищує листя дерева. Рослина наче у передсмертній агонії спрямовує усі сили, щоб залишити потомство й тому починає квітнути.

    Втім у стресовому стані каштан може розпускати цвіт восени також після аномальної спеки в липні-серпні, через брак вологи та високу загазованість повітря. Своєю чергою кліматологи запевняють, що осіннє цвітіння пов’язане з глобальним потеплінням.

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    Теги: прогноз погоди Київ кияни Наталка Діденко
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    До Києва повертається тепло і знову розквітли каштани (фото)