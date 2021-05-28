Синоптики розповіли про «сюрпризи» погоди на День Києва

Дощі з проясненням прогнозуються в Києві цими вихідними

У вихідні у столиці очікується дощова погода

У вихідні, 29-30 травня, коли у столиці відзначатиметься День Києва, очікується похолодання та дощова погода. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У столиці на День Києва, 29-30 травня, очікується: дощ-прояснення, дощ-прояснення. Проти сьогоднішнього теплого дня вихідними похолодає до +16,+17 градусів. Ну, й якщо у дощах - то ще свіжіше», – написала вона.

Незважаючи на погіршення погодних умов, Діденко радить все ж «не засиджуватися у хатах, виходити в люди», бо на День Києва кількість «красивенних та цікавих подій заскалюватиме».

При цьому вона наголошує на необхідність взяти з собою парасолі, одноразові дощовики, відповідне взуття.

Раніше синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться сезон дощів.

27 травня по обіді у Києві пройшла злива з грозами. Через негоду були знеструмлені 250 будинків приватного сектору Бортничі.

Нагадаємо, цими вихідними кияни та гості міста відзначають подвійне свято: 29 травня – День столиці і 30 травня – День Києва. З цієї нагоди відбувається понад півтори сотні тематичних онлайн і офлайн спортивних, культурно-мистецьких і розважальних заходів, які триватимуть у всіх десяти районах міста і розраховані на різні цільові аудиторії.



