  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Синоптики розповіли про «сюрпризи» погоди на День Києва

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дощі з проясненням прогнозуються в Києві цими вихідними - Синоптики розповіли про «сюрпризи» погоди на День Києва
    Дощі з проясненням прогнозуються в Києві цими вихідними
    Фото з відкритих джерел

    У вихідні у столиці очікується дощова погода

    У вихідні, 29-30 травня, коли у столиці відзначатиметься День Києва, очікується похолодання та дощова погода. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У столиці на День Києва, 29-30 травня, очікується: дощ-прояснення, дощ-прояснення. Проти сьогоднішнього теплого дня вихідними похолодає до +16,+17 градусів. Ну, й якщо у дощах - то ще свіжіше», – написала вона.

    Незважаючи на погіршення погодних умов, Діденко радить все ж «не засиджуватися у хатах, виходити в люди», бо на День Києва кількість «красивенних та цікавих подій заскалюватиме».

    При цьому вона наголошує на необхідність взяти з собою парасолі, одноразові дощовики, відповідне взуття.

    Раніше синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться сезон дощів.

    27 травня по обіді у Києві пройшла злива з грозами. Через негоду були знеструмлені 250 будинків приватного сектору Бортничі.

    Нагадаємо, цими вихідними кияни та гості міста відзначають подвійне свято: 29 травня – День столиці і 30 травня – День Києва. З цієї нагоди відбувається понад півтори сотні тематичних онлайн і офлайн спортивних, культурно-мистецьких і розважальних заходів, які триватимуть у всіх десяти районах міста і розраховані на різні цільові аудиторії.

    Читайте також: Свято в умовах пандемії. Як відзначатимуть День Києва (програма)


    Теги: прогноз погоди Київ негода дощ Наталка Діденко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Синоптики розповіли про «сюрпризи» погоди на День Києва