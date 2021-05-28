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    Синоптики розповіли, коли закінчиться сезон дощів

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    Тепло повернеться в Україну ближче до середини червня - Синоптики розповіли, коли закінчиться сезон дощів
    Тепло повернеться в Україну ближче до середини червня
    Фото з відкритих джерел

    Опади спостерігатимуться переважно на Західній Україні

    Синоптики прогнозують, що найближчі кілька днів Україну атакуватимуть дощі з грозами, але вже в понеділок, 31 травня, в більшості областей буде сухо.

    31 травня опади припиняться в східних областях України, а також оминуть північні й центральні області. Трохи капатиме в Криму, невеликі дощі очікуються в західних регіонах.

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    Синоптики розповіли, коли закінчиться сезон дощів

    Проте вже з вівторка, 1 червня, опади знову повернуться на територію України й почнуть залишати її лише з 8 червня. Місцями опади спостерігатимуться переважно в західних областях, але вже 11 червня весь схід і центр охопить тепла погода.

    За прогнозами синоптиків, у суботу та неділю практично у всіх регіонах України литимуть дощі. Істотно похолодає в західних областях, на сході температура знизиться до +23°, а в Криму буде +20°.

    Додамо, що 27 травня, по обіді у Києві пройшла злива з грозами. Через негоду знеструмлені 250 будинків приватного сектору Бортничі.

    Теги: прогноз погоди Україна дощ
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    Синоптики розповіли, коли закінчиться сезон дощів