Добиратися додому можна човном. Чернівці затопило (фото, відео)

У Чернівцях задощило. Автівк плавають у воді

Найближчі кілька днів Україну атакуватимуть дощі з грозами

У Чернівцях через сильний дощ утворився «потоп» на вулиці Садовій. Фото затопленого міста опублікувала чернівчанка Лілія Адамова у спільноті «СтопХам Буковина».

«А тим часом на станції Садова», – підписала фото Адамова. На світлинах видно, що вулиця повністю залита дощовою водою.

«Все, беремо човен та весла», «Це вже роки тоне Садова. Думаю, що люди, які там часто, мають і човни, і весла, навіть вудочки», «Нещодавно в зливові люки пісок із зими скидали…», – пишуть у коментарях чернівчани. Жителі міста додають, що затопило й інші вулиці Чернівців.





Зауважимо, що негода затопила не тільки Чернівці, але й Хотин.

Синоптики прогнозують, що найближчі кілька днів Україну атакуватимуть дощі з грозами, але вже в понеділок, 31 травня, в більшості областей буде сухо.

Додамо, що 27 травня у Києві пройшла злива з грозами. Через негоду були знеструмлені 250 будинків приватного сектору Бортничі.