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    Добиратися додому можна човном. Чернівці затопило (фото, відео)

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    У Чернівцях задощило. Автівк плавають у воді - Добиратися додому можна човном. Чернівці затопило (фото, відео)
    У Чернівцях задощило. Автівк плавають у воді
    Фото: Lilia Adamova/Facebook

    Найближчі кілька днів Україну атакуватимуть дощі з грозами

    У Чернівцях через сильний дощ утворився «потоп» на вулиці Садовій. Фото затопленого міста опублікувала чернівчанка Лілія Адамова у спільноті «СтопХам Буковина».

    «А тим часом на станції Садова», – підписала фото Адамова. На світлинах видно, що вулиця повністю залита дощовою водою.

    «Все, беремо човен та весла», «Це вже роки тоне Садова. Думаю, що люди, які там часто, мають і човни, і весла, навіть вудочки», «Нещодавно в зливові люки пісок із зими скидали…», – пишуть у коментарях чернівчани. Жителі міста додають, що затопило й інші вулиці Чернівців.



    Зауважимо, що негода затопила не тільки Чернівці, але й Хотин.

    Синоптики прогнозують, що найближчі кілька днів Україну атакуватимуть дощі з грозами, але вже в понеділок, 31 травня, в більшості областей буде сухо.

    Додамо, що 27 травня у Києві пройшла злива з грозами. Через негоду були знеструмлені 250 будинків приватного сектору Бортничі.

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    Теги: прогноз погоди Чернівці вулиця потоп негода дощ
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    Добиратися додому можна човном. Чернівці затопило (фото, відео)