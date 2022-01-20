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    Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 20 січня

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    Удень в столиці сніжитиме - Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 20 січня
    Удень в столиці сніжитиме
    фото: glavcom.ua

    Вдень на стовпчиках термометра -1…-3 градуси

    У Києві 20 січня синоптики прогнозують буде хмарну з проясненнями погоду. Удень сніжитиме. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру 7-12 м/с. Температура вночі 3-5 градусів морозу. Вдень на стовпчиках термометра -1…-3 градуси.

    Синоптики повідомляють про хмарність із проясненнями. Вночі без опадів. Вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях невеликий сніг та мокрий сніг. У Карпатах та на Закарпатті сніг та хуртовини. На решті території без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

    Як повідомлялося, у четвер, 20 січня, в Україні буде прохолодно, сніжитиме.

    Нагадаємо, стало відомо, скільки киян отримало переохолодження.

    Як раніше повідомлялося, після відлиги в Україну знову прийде похолодання.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер
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    Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 20 січня