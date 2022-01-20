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    Зима покаже характер: якою буде погода 20 січня

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    Сьогодні в Україні похолодає до -15 - Зима покаже характер: якою буде погода 20 січня
    Сьогодні в Україні похолодає до -15
    фото: Фотоподорожі Україною/ Facebook

    У четвер обіцяють морози та хуртовини

    У четвер, 20 січня, в Україні буде прохолодно, сніжитиме. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Синоптики повідомляють про хмарність із проясненнями. Вночі без опадів. Вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях невеликий сніг та мокрий сніг. У Карпатах та на Закарпатті сніг та хуртовини. На решті території без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

    Вранці та вдень на заході пориви сягатимуть 15-20 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.

    Вночі у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях буде 10-15 градусів морозу. На решті території вночі -3…-8 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть -1…-6 градусів.

    Тепліше – від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла – буде у Одеській, Миколаївській областях.

    У Карпатах вночі 7-12 градусів морозу. Вдень 4-9 градусів морозу. 20 січня на високогір’ї Закарпатської, Івано-Франківської областей, у горах Чернівецької області, у середньогір’ї Львівської області можливе сходження лавин.

    У Києві 20 січня буде хмарно з проясненнями. В четвер вдень сніжитиме. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру 7-12 м/с. Температура вночі 3-5градусів морозу. Вдень на стовпчиках термометра -1…-3 градуси.

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    0 січня вранці та вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с; вдень у Карпатах та на Закарпатті значний сніг, хуртовини (перший рівень небезпечності, жовтий).

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер
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    Зима покаже характер: якою буде погода 20 січня