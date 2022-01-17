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    У Києві швидкість вітру побила рекорд за останні 56 років

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    Вітер у столиці зруйнував чимало дерев - У Києві швидкість вітру побила рекорд за останні 56 років
    Вітер у столиці зруйнував чимало дерев
    фото: Київзеленбуд

    Швидкість вітру, зафіксована 14 січня у Києві, досягла рекордних 83 км/год

    У столиці 14 січня максимальна швидкість вітру досягла рекордних 23 м/с (83 км/год). Цей показник на 3 м/с перевищив попереднє максимальне значення, зареєстроване у 1966 році. Про це повідомляють у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

    Історичний рекордний максимум швидкості вітру у столиці, за уточненими даними, дорівнює 25 м/с і утримується з далекого 20 березня 1881 року.

    Як повідомлялося, 14 січня на Київ налетіла буря.

    Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, у Києві та області будуть пориви вітру 17-22 м/с. Зазначається, що такі погоді умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях.

    Нагадаємо, стало відомо, скільки киян отримало переохолодження.

    Як раніше повідомлялося, після відлиги в Україну знову прийде похолодання.

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    Теги: прогноз погоди Київ рекорд вітер
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    У Києві швидкість вітру побила рекорд за останні 56 років