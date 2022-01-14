Жертви січневих морозів. Скільки киян отримало переохолодження

У Києві три дні трималися сильні морози

У Києві три особи отримали обмороження

У період сильних морозів, із 11 по 13 січня, до столичних лікарень з переохолодженням звернулися дев'ять осіб. Про це у коментарі Укрінформу повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Наталія Вишневська.

«10 січня – нуль звернень, 11 січня зафіксовано один випадок переохолодження, 12 січня – шість, 13 січня – два. Тобто дев'ять випадків переохолодження. А обмороження з 10 січня не було жодного», – розповіла вона.

Крім цього, у період різдвяних свят протягом 6-9 січня у Києві від переохолодження постраждало шестеро осіб.

«Переохолодження 6-7 січня – три, 8 січня – одне, 9 січня – два. Обморожень загалом три», – додала Вишневська.

Як відомо, ніч на четвер, 13 січня, в Україні була найхолоднішою. Температура повітря в Києві опустилася -19 градусів.

Із 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. Із переліком адрес можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/NIeNlhQ.

З посиленням морозів на залізничних вокзалах Києва з 10 січня знову працюють цілодобові пункти обігріву.

Також у посиленому режимі в столиці на час зниження температури повітря працює соціальний патруль.

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