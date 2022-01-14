  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Жертви січневих морозів. Скільки киян отримало переохолодження

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві три дні трималися сильні морози - Жертви січневих морозів. Скільки киян отримало переохолодження
    У Києві три дні трималися сильні морози
    фото з відкритих джерел

    У Києві три особи отримали обмороження

    У період сильних морозів, із 11 по 13 січня, до столичних лікарень з переохолодженням звернулися дев'ять осіб. Про це у коментарі Укрінформу повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Наталія Вишневська.

    «10 січня – нуль звернень, 11 січня зафіксовано один випадок переохолодження, 12 січня – шість, 13 січня – два. Тобто дев'ять випадків переохолодження. А обмороження з 10 січня не було жодного», – розповіла вона.

    Крім цього, у період різдвяних свят протягом 6-9 січня у Києві від переохолодження постраждало шестеро осіб.

    «Переохолодження 6-7 січня – три, 8 січня – одне, 9 січня – два. Обморожень загалом три», – додала Вишневська.

    Як відомо, ніч на четвер, 13 січня, в Україні була найхолоднішою. Температура повітря в Києві опустилася -19 градусів.

    Із 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. Із переліком адрес можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/NIeNlhQ.

    З посиленням морозів на залізничних вокзалах Києва з 10 січня знову працюють цілодобові пункти обігріву.

    Також у посиленому режимі в столиці на час зниження температури повітря працює соціальний патруль.

    Читайте також:


    Теги: прогноз погоди Київ повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Жертви січневих морозів. Скільки киян отримало переохолодження