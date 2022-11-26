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Ситуація зі світлом, водою та теплом у Києві станом на ранок

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ситуація зі світлом, водою та теплом у Києві станом на ранок
Вода є у всіх районах Києва, а от решта благ цивілізації –ні
фото з відкритих джерел

Досі без електропостачання 130 тис. мешканців столиці 

Станом на 9.30 ранку 26 листопада в Києві без постачання електроенергії, в режимі аварійних відключень залишаються 130 тис. мешканців столиці. Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

Водопостачання відновлено в повному обсязі, по усіх районах міста. В квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які ще досі знеструмлені можливий понижений тиск води в мережі.

Триває запуск теплопостачання.

Мобільний зв'язок практично доступний в усіх районах. Але не виключаються ймовірність локальних проблеми в місцях без електроживлення.  

«Протягом 24 годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи. Вода, тепло, зв'язок повернеться до роботи в штатному режимі. Електроенергія подаватиметься згідно графікам стабілізаційних відключень», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, НЕК «Укренерго» планує пройти вихідні дні з дефіцитом електроенергії у приблизно 25%. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький під час телемарафону.

Тим часом від середи вдалося вдвічі скоротити кількість людей, у яких відключається електрика для стабілізації систем. 

Крім того, через 1-2 дня станції вийдуть на свою нормальну планову потужність, і «Укренерго» очікує, що можна вже буде перевести споживачів замість аварійних на планові графіки

Теги: електроенергія Київ енергетика

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