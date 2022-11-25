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Енергетична тривога. Німеччина готує нову допомогу для України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Енергетична тривога. Німеччина готує нову допомогу для України
фото ілюстративне

Німеччина обіцяє надати України генератори та обігрівачі

В уряді Німеччини анонсували нову допомогу для України, щоб пом’якшити труднощі після масштабного пошкодження критичної інфраструктури російськими ракетними ударами. Про це повідомляє Spiegel.

Серед обладнання, яке планують передати – сотня генераторів, їх планують поставити протягом наступних двох тижнів, на додачу до 135 генераторів, які Німеччина передала за усі дев'ять місяців повномасштабної війни. Сумарна їхня вартість – понад 13 млн євро. 

Крім того, Україна отримає ще 15 обігрівачів на мазуті, 20 великих акумуляторів і 38 «житлових і санітарних контейнерів» (ймовірно, йдеться про модульні туалети, оснащені усім необхідним). 

Міністерство економічної співпраці та розвитку також анонсувало 12 млн євро на енергетичні потреби українських міст, які планують спрямувати на закупівлю генераторів. 

Нагадаємо, станом на 19:00 25 листопада в енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит – 30% від потреби споживання.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від середи вдалося вдвічі скоротити кількість людей, у яких відключається електрика для стабілізації систем. Без світла ще залишається понад 6 млн абонентів.

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Теги: електроенергія Україна окупанти росія війна Німеччина

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