Зеленський назвав області, у яких найгірша ситуація з електрикою – звернення

Без світла залишається понад 6 млн абонентів

Від середи вдалося вдвічі скоротити кількість людей, у яких відключається електрика для стабілізації систем. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до громадян.

«Ключове завдання дня сьогоднішнього, як і інших цього тижня, – енергетика. Станом на цей вечір відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом понад 6 млн абонентів. Увечері середи було відключено майже 12 мільйонів абонентів», – повідомив президент.

Зазначається, що найбільше проблем зараз – у столиці та області, на Одещині, Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині.

«Будь ласка, в усіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електрику. Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже вирішено. Щовечора фіксуються стрибки споживання, які викликають збільшення аварійних відключень. Зараз, як і раніше, треба берегти енергію», – додав глава держави.

Зеленський наголосив, що щовечора фіксуються стрибки споживання, які викликають збільшення аварійних відключень. Зараз, як і раніше, треба берегти енергію. По всій країні розгорнуті «Пункти незламності». Проте зазначається, що не в усіх містах місцева влада попрацювала якісно. Зокрема, багато скарг у Києві.

Станом на цей вечір у Києві 600 тисяч абонентів відключені. Багато киян були без світла понад 20 або навіть 30 годин.

Крім того, президент розповів, що відвідав Вишгород на Київщині, куди нещодавно влучила ворожа ракета.

«Шість людей тоді загинули, десятки постраждали. Мої співчуття сім’ям загиблих. Робимо все, щоб допомогти і допомагаємо. Відвідав два «Пункти незламності» у Вишгороді: на базі ДСНС і в місцевій школі. Вони облаштовані саме так, як це й має бути. Загалом по країні зараз понад чотири тисячі таких пунктів», – зазначив Зеленський.

Також глава держави проінформував про розмову з арезиденткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Подякував їй за рішення надати макрофін на €2,5 млрд. Домовилися ще про €0,5 млрд до кінця року та обговорили підготовку пакету підтримки на наступний рік. Також домовилися про нові кроки в енергетичній підтримці України. Сьогодні ж узяв участь у саміті в Литві, який присвячений розвитку європейської ідеї. Закликав партнерів до нових кроків заради нашої спільної перемоги й подякував Польщі та державам Балтії за їхню принципову позицію щодо обмеження ціни на експорт російських енергоносіїв. Вважаю цілком слушними пропозиції партнерів запровадити суттєвіше обмеження ціни на російську нафту, ніж звучало цього тижня», – сказав очільник України.

Сьогодні ввечері Зеленський підписав чергові укази про нагородження наших воїнів. 216 військовослужбовців Збройних сил України відзначені державними нагородами. Особливо відзначу бійців 71-ї окремої єгерської бригади і 24-го штурмового батальйону «Айдар» за хоробрість, за результативність у знищенні ворога й проведенні контрнаступальних дій. А також прикордонників Львівського і Могилів-Подільського загонів, які стійко боронять Бахмутський та Авдіївський напрямки.

«Дякую вам, воїни! Дякую всім, хто воює за нашу державу! Хто робить усе, щоб подавити окупантів, які обстрілюють, на жаль, Херсон, Запоріжжя, інші наші міста. Дякую кожному й кожній, хто працює заради України й українців! Усім, хто повертає людям тепло, воду, електрику, звʼязок. Слава нашому незламному народу! Слава всім вас – ви молодці! Слава Україні», – підсумував президент.

Нагадаємо, станом на 19:00 25 листопада в енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит – 30% від потреби споживання.