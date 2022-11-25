Коли Україна перейде на планові відключення світла: заява «Укренерго»

«Найскладніший етап після цієї атаки наша енергосистема вже пройшла»

Станом на ранок 25 листопада всі області заживлені, енергосистема знову з’єднана з енергосистемою Євросоюзу. Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. Про це розповів голова правління «Національної енергетичної компанія «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Через 1-2 дня станції вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки», – сказав голова правління НЕК «Укренерго» в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За словами Кудрицького, вчора енергетики «зшивали» енергосистему докупи, забезпечуючи її цілісність, і це вдалося зробити десь під ранок 25 листопада.

До слова, «Укренерго» розробляє механізм імпорту електроенергії з Європи в Україну обсягом 500 мВт.

Крім того, Росії не вдасться занурити Україну у масштабний блекаут, розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович у бесіді із правозахисником Марком Фейгіним.