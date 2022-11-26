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Обмеження постачання світла. «Укренерго» змінило тактику

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Обмеження постачання світла. «Укренерго» змінило тактику
Дефіцит електроенергії складає 30%
фото ілюстративне

Графіки обмежень у суботу будуть залишатися

НЕК «Укренерго» планує пройти вихідні дні з дефіцитом електроенергії у приблизно 25%. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький під час телемарафону.

«Зараз дефіцит електроенергії складає 30%, в той час як на ранок середи 23 листопада був характерним дефіцит в 15-20%. Протягом завтрашнього дня (26 листопада – ред.) ми чекаємо на збільшення потужності атомних станцій. Відповідно відсоток покриття споживання нашою генерацією буде рости, хоч і не так стрімко, як в першу добу, коли ми відновлювались. Плануємо, що вихідні ми пройдемо з дефіцитом в приблизно 25%», – сказав він.

За його словами, цей показник вже близький до того, який був до останнього обстрілу, але все ще дещо завеликий. Тому графіки обмежень будуть залишатися.

Кудрицький також повідомив про зміну тактики: «Доводимо до обленерго не те, на скільки мегават треба обмежити споживання в кожній області, а навпаки, яким є ліміт споживання в області. І по тих лімітах, які ми довели на завтра (суботу – ред.), я бачу, що 75% покриття споживання – це той рівень, який дає можливість зробити відключення менш тривалими та спробувати увійти в плановий режим», – розказав голова правління НЕК «Укренерго».

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.

Теги: війна електроенергія Укренерго

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