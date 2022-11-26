Фінляндія екстрено відправить Україні енергетичне обладнання

Україна звернулася до Фінляндії з проханням про екстрену допомогу після масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі

Фінляндія готується надіслати в Україну першу партію енергетичного обладнання вже наступного тижня. Про це заявила міністр економічного розвитку Фінляндії Міка Лінтіля, передає Yle.

Україна звернулася до Фінляндії з проханням про екстрену допомогу після того, як Росія в середу завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України.

«Я вчора звернувся до компаній з проханням про пожертву обладнання, і сьогодні багато компаній позитивно відповіли на запит», – повідомив Лінтіля.

Виконавчий директор Асоціації енергетичної промисловості Юкка Лескеля наголошує, що в Україну вже раніше було направлено енергетичне обладнання.

Нагадаємо, в уряді Німеччини анонсували нову допомогу для України, щоб пом’якшити труднощі після масштабного пошкодження критичної інфраструктури російськими ракетними ударами.

Додамо, станом на 19:00 25 листопада в енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит – 30% від потреби споживання.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від середи вдалося вдвічі скоротити кількість людей, у яких відключається електрика для стабілізації систем. Без світла ще залишається понад 6 млн абонентів.