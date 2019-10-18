Вибори в Києві почались? «Слуга народу» вже намалював метро на Троєщину (схема)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Столична влада вже десятки років обіцяє мешканцям Троєщини метро

Олександр Ткаченко оцінив будівництво метро на Троєщину у $250-300 млн

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Ткаченко, який претендує на посаду голови Київської міської держадміністрації, вважає, що метро на Троєщину реально запустити до кінця 2020 року.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Метро на Троєщину. Це вже поганий жарт серед киян, нова байка перед усіма виборами. Втім насправді є реальне та ефективне рішення. Можу закластися, що наземне метро на Троєщину можна запустити до кінця наступного року. Так, перший потяг на Троєщину поїде до кінця 2020 року, і це не міф, а зважений аналіз», - заявив Ткаченко.

Він описав проєкт лінії наземного метро на Троєщину: «Це лінія з 25-ти зупинок, яка поєднає Троєщину з Борщагівкою через Центральний залізничний вокзал. Тільки сім зупинок проходитимуть крізь саму Троєщину. Починаючи з вул. Милославської буде використано лінії швидкісного трамвая до станції «Троєщина», далі маршрут виходить на залізну дорогу, через Лівобережну - Березняки на Видубичі і Либідську прямує до ЗД (залізничного. – Ред.) вокзалу, де знову буде використано лінію швидкісного трамвая через Політехнічну до Борщагівської з кінцевою зупинкою на Кільцевій».

Деталі нардеп представив на малюнку зі схемою.

За його словами, бюджет проєкту складе близько 250-300 млн доларів, тоді як підземна лінія метро на Троєщину оцінюється у 2,5-3 млрд доларів.

Крім того, Ткаченко повідомив, що разом із інститутом Київдіпротранс вже опрацьовано перелік необхідних для будівництва об’єктів.

А саме:

будівництво нових станцій «Либідська» і «Протасів Яр».

реконструкція існуючих станцій: «Троєщина-2», «Лівобережна», «Дарниця». «Лівий берег», «Видубичі» і «Північна».

реконструкція 2-х електродепо (ім. Т.Шевченка на Борщагівці та на вул. Милославській на Троєщині).

примикання Лівобережної та Борщагівської ліній швидкісного трамваю до залізниці.

відгалуження на Березняках.

понижені залізничні платформи на п’яти станціях.

Ткаченко додав, що попит на лінію наземного метро складає більше 250 тис. пасажирів на добу.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко розповів, що столична влада планує до кінця наступного року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом, а щоб запустити метро на Троєщину, знадобиться ще кілька років.

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, який віднедавна курує питання транспорту у столиці, вважає, що метро на Троєщину - це перспектива 5-7-10 років. За його словами, є підтвердження від китайців, які готові надати кредит структурі, яка будувала б метро на Троєщину. За попередніми оцінками йдеться про суму 2 млрд доларів. Однак для цього китайцям потрібні державні гарантії, однак уряд відмовляється їх надавати.

Днями Кличко заявив, що лінію метро на Троєщину можна побудувати за 3-5 років, якщо буде фінансування.

Нагадаємо також, що 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Народні депутати 3 жовтня підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.

7 жовтня стало відомо, що Ткаченко подав декларацію в НАЗК як кандидат на посаду голови Київської міської державної адміністрації.