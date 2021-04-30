Скільки платитимуть за електроенергію кияни з 1 травня та як зекономити?

У платіжках за квітень не буде компенсації за електроопалення

Кияни, як і всі мешканці України, з 1 травня продовжать сплачувати за світло за тарифом 1,68 грн/кВт∙год незалежно від обсягу споживання. Кабінет міністрів України подовжив дію фіксованої ціни на електроенергію для населення до 30 червня 2021 року.

Відповідно до рішення уряду тариф 1,68 грн/кВт∙год також встановлений на електроенергію, що використовується на технічні цілі та освітлення місць загального користування у багатоквартирних будинках, гуртожитках, садових товариствах, дачних та гаражних кооперативах.

Нагадаємо, протягом січня-березня споживачі з електроопаленням та багатодітні сім’ї отримували компенсацію від держави. Вона покривала різницю вартості електроенергії за фіксованою ціною 1,68 грн/кВт∙год та зниженим тарифом 0,9 грн/кВт∙год, що діяв до 31 грудня 2020 р. Починаючи з квітня, така компенсація державою не передбачена, тому не буде враховуватися у квітневих платіжках, що надійдуть у травні.

Енергопостачальник YASNO розповів, як можна зменшити суми у платіжках. Він радить застосовувати енергоефективний підхід.

Зокрема, зменшити витрати на електроенергію до 50% можна завдяки двозонному лічильнику. Власники таких приладів обліку сплачують вдвічі менше за електроенергію, спожиту з 23:00 до 7:00.

Двозонними лічильниками у Києві вже користуються 152 тис. родин.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення – 90 копійок за 1 кВт∙год при споживанні до 100 кВт∙год — з 1 січня до кінця березня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за 1 кВт∙год на весь спожитий обсяг.

13 квітня Верховна Рада під час позачергового засідання не підтримала проєкт постанови про повернення пільгової ціни на електроенергію для населення в розмірі 90 коп. за кВт∙год при споживанні перших 100 кВт∙год.

Читайте також: