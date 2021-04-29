Рада підтримала введення пільгового тарифу на електрику: хто може отримати знижку
Депутати пропонують для певної категорії споживачів встановити ціну в розмірі 70% від чинного тарифу
Верховна Рада підтримала встановлення пільгового тарифу на електрику для населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій. Завідповідне рішення проголосували 311 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.
Отже, депутати підтримали постанову № 5382 «Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів із метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій».
Згідно з документом, уряду рекомендується невідкладно, протягом чотирнадцяти календарних днів із дня набрання чинності цією постановою, встановити пільгову фіксовану ціну (тариф) на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, у розмірі 70 відсотків чинного тарифу для відповідної групи населення.
Наприкінці грудня 2020 року Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення – 90 копійок за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год — з 1 січня до кінця березня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за 1 кВт-год на весь спожитий обсяг.
13 квітня Верховна Рада підчас позачергового засідання не підтримала проєкт постанови про повернення пільгової ціни на електроенергію для населення в розмірі 90 коп. за кВт-год при споживанні перших 100 кВт-год.