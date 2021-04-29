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    Рада підтримала введення пільгового тарифу на електрику: хто може отримати знижку

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    Наприкінці грудня 2020 року Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - Рада підтримала введення пільгового тарифу на електрику: хто може отримати знижку
    Наприкінці грудня 2020 року Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення
    Фото з відкритих джерел

    Депутати пропонують для певної категорії споживачів встановити ціну в розмірі 70% від чинного тарифу

    Верховна Рада підтримала встановлення пільгового тарифу на електрику для населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій. Завідповідне рішення проголосували 311 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

    Отже, депутати підтримали постанову № 5382 «Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів із метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій».

    Згідно з документом, уряду рекомендується невідкладно, протягом чотирнадцяти календарних днів із дня набрання чинності цією постановою, встановити пільгову фіксовану ціну (тариф) на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, у розмірі 70 відсотків чинного тарифу для відповідної групи населення.

    Наприкінці грудня 2020 року Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення – 90 копійок за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год — з 1 січня до кінця березня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за 1 кВт-год на весь спожитий обсяг.

    13 квітня Верховна Рада підчас позачергового засідання не підтримала проєкт постанови про повернення пільгової ціни на електроенергію для населення в розмірі 90 коп. за кВт-год при споживанні перших 100 кВт-год.

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    Теги: Верховна Рада тарифи комуналка ціни електроенергія населення
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