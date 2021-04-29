Рада підтримала введення пільгового тарифу на електрику: хто може отримати знижку

Наприкінці грудня 2020 року Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення

Наприкінці грудня 2020 року Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення

Депутати пропонують для певної категорії споживачів встановити ціну в розмірі 70% від чинного тарифу

Верховна Рада підтримала встановлення пільгового тарифу на електрику для населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій. Завідповідне рішення проголосували 311 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Отже, депутати підтримали постанову № 5382 «Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів із метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій».

Згідно з документом, уряду рекомендується невідкладно, протягом чотирнадцяти календарних днів із дня набрання чинності цією постановою, встановити пільгову фіксовану ціну (тариф) на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, у розмірі 70 відсотків чинного тарифу для відповідної групи населення.

Наприкінці грудня 2020 року Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення – 90 копійок за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год — з 1 січня до кінця березня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за 1 кВт-год на весь спожитий обсяг.

13 квітня Верховна Рада підчас позачергового засідання не підтримала проєкт постанови про повернення пільгової ціни на електроенергію для населення в розмірі 90 коп. за кВт-год при споживанні перших 100 кВт-год.

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