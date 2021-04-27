«Газовий розпродаж». Яких знижок чекати українцям, щоб запастися паливом на зиму

З 1 травня постачальники запровадили річну ціну газу

Ціна газу для українців з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022-го коливатиметься в межах від 7,88 грн до 13,5 гривень за кубометр (з ПДВ і без вартості доставки). 26 квітня газопостачальні компанії оприлюднили річні фіксовані ціни на газ для населення. Про це йдеться в повідомленні консультаційного центру «ГазПравда».

Більшість постачальників газу (облгаз збути), встановили ціну на газ для населення на рівні 7,99 гривень за кубометр газу (з ПДВ і без вартості доставки). На 3 копійки менше запропонувала Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» – 7,96 грн.

Отже, кінцева ціна для споживача в середньому досягне (а в деяких регіонах навіть перевищить) 10 грн за кубометр (з ПДВ і з оплатою за розподіл, тобто доставку), адже до ціни постачальників потрібно додати ще 2-2,5 грн, які потрібно буде сплатити облгазам за послугу за розподіл газу.

Станом на ранок 26 квітня найнижчі річні ціни – від 7,88 грн до 7,96 грн за кубометр (з ПДВ і без вартості доставки) запропонували 4 компанії:

Пропозиції решти компаній коливаються від 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр. І лише декілька компаній встановили значно вищі цінники: 13,5 грн за кубометр.

Доцільно нагадати, що до запровадження річного тарифу пропозиції постачальників у квітні коливалися в межах 6,75 – 8,85 грн/куб. м (з ПДВ і без вартості доставки)

Затвердження базового річного тарифу відбулося тому, що на початку квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову, якою запроваджується дія річних тарифів на газ з 1 травня.

З травня всіх абонентів автоматично переведуть на нові ціни, тоді як раніше споживачі платили за місячними тарифними планами. Відповідно до рішенням Регулятора, річні ціни на газ протягом року можуть змінюватися, але лише в бік зниження. Водночас постачальник зможе пропонувати будь-які інші вигідні продукти для споживачів. Споживачі, як і раніше, можуть вільно змінювати постачальника газу. При переході на річний тариф всі пільги та субсидії будуть збережені.

Чи можуть ціни дійсно стати нижчими?

Із власних джерел «Главкома» стало відомо, що влітку, скоріш за все, у червні, коли ціни на імпортований в Україну газ різко підуть на спад, облгаззбути зможуть запровадити аукціони з продажу газу за ціною, нижчою, ніж запропонований з травня річний тариф 7,99 гривень за кубометр.

«Це буде акція, подібна до минулорічної акції «твоя енергонезалежність». Акція буде називатися «Твій газ на зиму». Але поки що невідомо, якою буде ціна. Як тільки ціни почнуть «просідати», тоді зможемо сказати про початок продажу газу за нижчою ціною», - повідомило власне джерело «Главкома», наголошуючи на тому, що також будуть реалізовані й інші привабливі для споживачів акції.

«Главком» писав про те, як починаючи з 15 серпня і до 30 вересня 2020 року ощадливі українці могли зарезервувати для себе будь-який об’єм газу за акційною літньою ціною і використати його з 1 жовтня 2020 року до 31 березня 2021 року. Акційна пропозиція діяла протягом трьох етапів – ціна коливалася в межах від 4,49 грн за кубометр до 5,49 грн – це майже вдвічі менше, ніж вартість газу, що сформувалася у січні 2021 року. Завдяки тій акції, власники домогосподарств, які опалюють оселі газом, змогли зекономити до 8-10 тис грн за опалювальний сезон, наперед купивши газ за акційними літніми цінами. Акція передбачала передоплату, цього року також планується акція з передоплатою.

Більш вигідну пропозицію зробила компанія «Нафтогаз» - минулого року у серпні компанія запропонувала купити акційний газ за зниженою ціною на рік вперед, але без передоплати. Це робилося з прицілом на те, щоб якомога більше споживачів газу змінили постачальника і перейшли до неї. Але як тільки будуть витіснені конкуренти, монополіст зможе диктувати вже інші, вигідні йому ціни. Проте, щоб стати клієнтом газового монополіста, споживачеві спочатку довелося пройти процедуру зміни постачальника, а потім мати проблеми у стосунках з облгазом.

Загалом в Україні 12,5 млн побутових споживачів газу. 70% з них обслуговують облгаззбути (належать Дмитру Фірташу) – це понад 9 млн домогосподарств. Сьогодні в Україні нараховується понад 50 постачальників газу і домогосподарства можуть укласти договір із будь-яким із них.

Ціни поповзли вгору – тепер їх формує газовий ринок

Після запуску з 1 серпня 2020 року роздрібного ринку газу ціни визначає сам постачальник, але до березня уряд обмежував ціни своїми постановами.

«Главком» писав про те, що з 1 квітня ціни на блакитне паливо уряд «відпустив», тобто їх почав формувати ринок, а цінові обмеження уряду перестали діяти. Гранична ціна (6,99 грн за куб), яку уряду запровадив з 1 лютого, припинила свою дію 31 березня. В результаті, у квітні ціна газу у деяких постачальників зросла до майже 9 грн, а починаючи з травня і на рік наперед ціни стали ще вищими.

Доречно нагадати, що у січні країною прокотилися масові протести через високі ціни на газ – вони почали діяти з 1 січня. Тоді рекордно високі ціни на газ для населення разом з новим тарифом на доставку цього палива призвели до того, що більшості споживачів довелося платити понад 10 грн за кубічний метр. Тому не виключено, що з настанням наступного опалювального сезону українці знову почнуть масові протести, адже для більшості споживачів ціна газу понад 10 грн за кубометр виявилася непідйомною.

До речі, ціни на газ на європейських хабах в квітні значно підскочили вгору на 23 квітня – майже 10,9 грн за кубометр (26 березня на хабі TTF газ продавали по 9,137 грн за куб). Водночас на українському ринку, тобто на Українській енергетичній біржі ціни на газ у квітні досягли найвищих значень за останні два роки – ціна перевищила 9 грн за кубометр.

Ціни на природний газ для побутових споживачів у квітні-травні 2021р, грн/куб м (з ПДВ)

Чому річний тариф запровадили під час найвищих цін на газ?

Варто зауважити, що доцільніше було б запроваджувати річний тариф для населення не тоді, коли ціни повзуть вгору, а навпаки – варто було б дочекатися коли ціни підуть на спад, адже саме тоді варто закачувати газ у підземні сховища.

До прикладу, в 2020 році ціна газу для закачування в сховища в період міжсезоння, тобто середня митна вартість почала падати в квітні – до 3,3 грн за куб м (без ПДВ), а найнижчою була в червні – 2,35 грн за кубометр (або $88,4 за тис куб.) без ПДВ. Саме тоді були закачані у підземні сховища найбільші обсяги газу.

Цього року митна вартість почала знижуватися у березні порівняно з попереднім лютим, але рівень цін значно вищий, ніж був у цей час в 2020 році. Вірогідно, що у квітні ціна й далі продовжить знижуватися (за квітень дані поки що відсутні, алеє дані за березень).

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, середня митна вартість імпортованого газу у березні знизилася до 5,8 грн за кубометр (або $209,7 за тис куб.) без ПДВ порівняно з лютим – тоді ціна була понад 6,9 грн за кубометр (або $249,3 за тис куб.) без ПДВ.

Але ж навіть березнева митна вартість – 5,8 грн за кубометр, яка була в період опалювального сезону, є значно нижчою, ніж запропонований постачальниками річний тариф – від майже 8 до 14 гривень за кубометр без вартості доставки! А ще ж потрібно врахувати наявність газового ресурсу власного видобутку, обсягів якого повністю вистачає для потреб населення і теплокомуненерго!

Інфографіка: expro.com.ua

Де «закопана» маніпуляція з цінами для населення

Варто нагадати, що маніпуляції з цінами для населення почалися відтоді, як їх прив`язали до котирувань на европейських газових хабах: спочатку в 2016 році ціну прив`язали до німецького хабу NCG, а в січні 2020-го – до хабу TTF в Амстердамі. Відтоді ціни на українській біржі в опалювальний сезон зрівнялися з цінами в європейських країнах, попри те, що Україна імпортує лише 30% від загального споживання газу, а решту 70% річної потреби покриває за рахунок власного видобутку.

Побутові споживачі використовують орієнтовно 14,1 млрд куб м природного газу на рік – це 47 % загального обсягу споживання газу Україною (загалом Україна споживає майже 30 млрд куб м газу на рік).

Логічно було б, аби влада так відрегулювала ситуацію на ринку, щоб ціна на український газ була нижче індикативної ціни на європейських хабах (23 квітня ціна на хабі TTF – майже 10,9 грн за кубометр). «Главком» неодноразово писав про те, що Секретаріат Енергетичного Співтовариства наполягає на доцільності створення газового хабу в Україні, де потужним маркет-мейкером стала б компанія «Укргазвидобування». Тоді б ціни не стрибали б так різко, бо доступ до дешевого українського палива мали б всі компанії, які постачають газ населенню.

Але «Нафтогаз» повністю викуповує ресурс власного видобутку у дочірніх компаній «Укргазвидобування» та «Укрнафта» (за ціною трохи більшою трьох гривень за кубічний метр), а це понад 15 млрд куб м на рік. Тобто, цих обсягів мало б вистачити для покриття річної потреби населення. Однак, в яку ціну це обходиться простим українцям, кожен може побачити у власній платіжці.

Наталка Прудка, для «Главкома»