Тариф на електроенергію з 1 травня. Кабмін визначився з ціною для населення

Уряд визначився з ціною для населення на наступні два місяці

Кабінет міністрів сьогодні ухвалив остаточне рішення продовжити на травень – червень покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів на енергоринку (ПСО), термін дії яких завершується 30 квітня. Тобто тарифи на електроенергію для населення не зміняться ще два місяці. Про такі наміри Кабміну повідомило власне джерело «Главкома» в уряді.

У разі неприйняття рішення про продовження ПСО ціна на електроенергію для побутових споживачів почала б формуватися на ринкових умовах. Міненерго вважає, що це призвело б до різкого – більш ніж у 2 рази, зростання ціни на електричну енергію для населення – до 3,40 грн за кВт⋅год, адже за даними в.о. міністра Юрія Вітренка, ціни для населення приблизно вдвічі нижчі реальних ринкових цін на електричну енергію.

Доцільно нагадати, що з 1 січня 2021 року уряд скасував пільговий тариф для населення (0,9 грн за кВт⋅год) на перші 100 кВт⋅год спожитої електроенергії. Рішення про це Кабмін ухвалив 28 грудня 2020 року, в результаті вже з першої кВт⋅години українці почали сплачувати 1,68 грн – такий тариф мав діяти до 31 березня 2021 року. Але наприкінці березня Кабінет міністрів вирішив зберегти ціну на електроенергію для населення з 1 квітня на колишньому рівні – 1,68 гривень за кВт⋅годину, а тепер знову продовжив таку ж ціну на травень-червень.

Проте в енергетичному середовищі критично ставляться до стримування тарифів для населення на електроенергію. «Однією з головних проблем на енергоринку є необґрунтована ціна для населення та перехресне субсидіювання, яке раніше покривала промисловість, а тепер генерація», – вважає комерційний директор ПАТ «Донбасенерго» Олег Ларіонов.

«Главком» писав про те, що від рішення щодо тарифів залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ. Поки що уряд намагається уникнути стрімкого зростання ціни на електроенергію для населення. Але у майбутньому Міненерго спільно з НКРЕКП планує удосконалити «сценарій фінансового збалансування ринку електричної енергії у 2021 році, на підставі якого уряду буде запропоновано оновлену редакцію ПСО». Тому зростання ціни на електроенергію – до понад 3 грн за кВт⋅годину – це питання часу.