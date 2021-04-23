«Сюрприз» у платіжках. Компенсація за електроопалення зникне

Споживачі не отримають у квітні компенсацію на опалення електрикою

На початку травня українці отримають платіжки за спожиту у квітні електроенергію. Але неприємний сюрприз очікує тих споживачів, які опалюють свої оселі електричними котлами – у квітні вони не отримають запроваджену з початку року компенсацію за опалення через зростання тарифу на електроенергію до 1,68 грн за кВт∙годину.

«Главком» писав про те, що Кабінет міністрів встановив порядок надання компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії. Компенсація надходила на рахунки постачальників електроенергії з подальшим їх зарахуванням, як часткову оплату за спожиту у I кварталі 2021 року електричну енергію, на особові рахунки споживачів. На цей же період уряд зафіксував тариф на електроенергію на рівні 1,68 грн за кВт∙год, а потім продовжив його дію на квітень, а тепер вирішив не змінювати тариф ще й у травні та червні – відповідний проект постанови уряд ухвалить наступного тижня – це стало відомо з власного урядового джерела «Главкома».

Але уряд не продовжив на квітень дію запровадженої компенсації за електроопалення, тоді як до запуску нової моделі енергоринку (2019 рік), коли тарифи для населення встановлював державний Регулятор (НКРЕКП), було чітко визначено, що «населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості)», у період з 01 жовтня по 30 квітня (включно) за обсяг, спожитий до 3000 кВт∙год електроенергії на місяць тариф – 0,9 грн за кВт∙год.

Важливо усвідомлювати, що споживачі з електроопаленням отримали місячний ліміт споживання електроенергії обсягом 3000 кВт∙год, більшу частину якої можна споживати вночі за ціною вдвічі нижчою, ніж вдень. І уряд не скасовував дію цієї норми. Але про дію понижуючих коефіцієнтів – трохи нижче.

Отже, з огляду на запроваджений раніше НКРЕКП термін дії опалювального сезону до 30 квітня для тих, хто опалює домівки електрикою, було б логічним, щоб Кабмін у постанові про продовження дії фіксованого тарифу (1,68 грн за кВт∙год) ще й продовжив би по квітень дію компенсації за електроопалення. Споживачі більшості приватних будинків змушені були вмикати електрокотли, адже на відміну від багатоквартирних будинків, у перший же тиждень квітня температура впала до 14-16 градусів – «Главком» навіть писав про морози на початку квітня. Через холоди, люди вмикали котли, знаючи, що для них ніхто не скасовував запроваджений раніше період опалювального сезону з 01 жовтня по 30 квітня (включно).

Але тепер через колізію нормотворчого законодавства споживачі не отримають у квітні компенсацію на опалення електрикою. В платіжках в графі Розрахунки зникне строчка «Компенсація» – в середньому одне домогосподарство отримувало часткову компенсацію в розмірі майже 1250 грн.

Квитанція за використання електричної енергії з компенсацію відповідно до Постанови КМУ №64

«Скасування зонних коефіцієнтів не розглядається»

Доцільно зауважити, що в помешканнях з електричними котлами, де встановлені дво- та тризонні лічильники електричної енергії, понижуючі коефіцієнти дво- та тризонного обліку спожитої електричної енергії продовжують діяти – детальніше про їх розмір можна прочитати тут. Тому у разі встановлення, до прикладу, двозонного обліку електричної енергії, її ціна у нічний час (з 23-ї години до 7-ї години) на 50% менша. В інші години доби діє повний тариф - 1,68 грн за кВт∙годину.

З власних урядових джерел «Главкома» стало відомо, що «скасування зонних коефіцієнтів не розглядається навіть у середньостроковій перспективі». А от тариф на електроенергію для побутових споживачів з 1 липня 2021 року, скоріш за все, уряд припинить регулювати. Це означає, що ціна електроенергії почне формуватися на ринкових умовах, вона зрівняється з ціною для промисловості, тобто може відразу підскочити до 3,2 – 3,5 грн за кВт∙годину.

Для тих, хто опалює оселі електричними котлами, особливо важливими залишається питання подальшого існування нічних понижуючих коефіцієнтів.

Варто пам’ятати, що понижуючі коефіцієнти тепер застосовуватимуться до тарифу, який зріс з 0,9 грн до 1,68 грн за кВт-годину. Тобто починаючи з січня нічна електроенергія тепер коштує не 0,45 грн за кВт-годину (0,9 грн : 2 = 0,45 грн), а 0,84 грн (1,68 грн : 2 = 0,84 грн), тобто майже вдвічі більше, ніж є тепер. Для будинків з електричним опаленням встановлено місячний ліміт споживання 3000 кВт-годин, в межах якого діють нічні тарифи – цей ліміт діє, як уже згадувалося, на період опалювального сезону - з 01 жовтня по 30 квітня (включно). І хоча споживач зазвичай намагається вкластися в цей ліміт, це все одно досить великі обсяги споживання, тому доводиться викладати кругленьку суму, а запроваджена урядом компенсація діяла лише до 31 березня.

До прикладу, якщо за опалення будинку лише нічною електроенергією електричним котлом потужністю 10 кВт (розрахований на опалення будинку площею до 100 квадратних метрів) разом з денним споживання господар раніше платив близько 1,4 тис грн на місяць, то з нового року сума платежу (без урахування послуги за розподіл) зросла до майже 2,7 тис грн, тобто майже вдвічі.

Якщо ж з липня електроенергія подорожчає до 3,5 грн, тоді в наступний опалювальний сезон за опалення будинку площею близько 100 квадратних метрів доведеться викласти вдвічі більше – понад 5 тис грн – і це за умови, що уряд не скасує дію вище згаданих понижуючих коефіцієнтів дво- та тризонного обліку спожитої електричної енергії.

Наталка Прудка, для «Главкома»

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