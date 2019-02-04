  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Смерть за кермом: таксист не довіз пасажира до місця призначення

    • Розсилка
    Спроба лікарів реанімувати таксиста виявилася марною - Смерть за кермом: таксист не довіз пасажира до місця призначення
    Спроба лікарів реанімувати таксиста виявилася марною
    Фото: dtp.kiev.ua

    Водію стало зле і він попросив викликати швидку допомогу

    2 лютого на вулиці Шолом-Алейхема у Києві чоловік помер за кермом власного автомобіля. Він віз пасажира до місця призначення, як раптом зупинився і попросив викликати швидку допомогу. Це сталося близько 22:40.

    Спроба реанімувати таксиста виявилася марною, повідомляє dtp.kiev.ua.

    Чоловіку було близько 50 років. Він таксував на власному автомобілі і ввечері суботи віз чергового пасажира. Проїжджаючи повз ринок «Юність», він скинув швидкість, зупинив автомобіль і схопився за серце. Пасажир відразу зателефонував на лінію «103». Медики перемістили водія в карету швидкої допомоги і провели реанімаційні заходи. Але повернути його до життя не вдалося.

    На місце прибув екіпаж патрульної поліції, який взяв свідчення у пасажира. Причини смерті встановлюються.

    Читайте також

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Смерть за кермом: таксист не довіз пасажира до місця призначення
    Смерть за кермом: таксист не довіз пасажира до місця призначення

    Нагадаємо, 31 січня в Києві на Житній вулиці чоловік помер за кермом свого автомобіля.

    Читайте також
    таксі Київ смерть водій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ