Смерть за кермом: таксист не довіз пасажира до місця призначення



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Спроба лікарів реанімувати таксиста виявилася марною Фото: dtp.kiev.ua

Водію стало зле і він попросив викликати швидку допомогу

2 лютого на вулиці Шолом-Алейхема у Києві чоловік помер за кермом власного автомобіля. Він віз пасажира до місця призначення, як раптом зупинився і попросив викликати швидку допомогу. Це сталося близько 22:40.

Спроба реанімувати таксиста виявилася марною, повідомляє dtp.kiev.ua.

Чоловіку було близько 50 років. Він таксував на власному автомобілі і ввечері суботи віз чергового пасажира. Проїжджаючи повз ринок «Юність», він скинув швидкість, зупинив автомобіль і схопився за серце. Пасажир відразу зателефонував на лінію «103». Медики перемістили водія в карету швидкої допомоги і провели реанімаційні заходи. Але повернути його до життя не вдалося.

На місце прибув екіпаж патрульної поліції, який взяв свідчення у пасажира. Причини смерті встановлюються.

Нагадаємо, 31 січня в Києві на Житній вулиці чоловік помер за кермом свого автомобіля.