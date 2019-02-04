В Одесі п’яний водій на автомобілі злетів з дороги під потяг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водій не впорався з керуванням, в результаті чого авто злетіло з дороги на залізничні колії

В Одесі на вул. Поштовій з автодороги на залізничну колію під поїзд «злетів» автомобіль, яким керував п’яний водій.

Про це повідомляє «Сегодня».

На місці події правоохоронцями було встановлено, що в ДТП потрапив автомобіль Nissan, яким керував 51-річний чоловік, що перебував в нетверезому стані.

Водій не впорався з керуванням, в результаті чого авто злетіло з дороги на залізничні колії.

На водія складено адміністративні матеріали за допущені правопорушення.

Повідомляється, що в даній ДТП ніхто не постраждав.

Нагадаємо, на Чернігівщині у лобовому зіткненні двох легковиків на автошляху Кіпті – Глухів – Бачівськ неподалік посту дорожнього контролю Вертіївка постраждали семеро людей.