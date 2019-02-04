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    В Одесі п’яний водій на автомобілі злетів з дороги під потяг

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    В Одесі п’яний водій на автомобілі злетів з дороги під потяг

    Водій не впорався з керуванням, в результаті чого авто злетіло з дороги на залізничні колії

    В Одесі на вул. Поштовій з автодороги на залізничну колію під поїзд «злетів» автомобіль, яким керував п’яний водій.

    Про це повідомляє «Сегодня».

    На місці події правоохоронцями було встановлено, що в ДТП потрапив автомобіль Nissan, яким керував 51-річний чоловік, що перебував в нетверезому стані.

    Водій не впорався з керуванням, в результаті чого авто злетіло з дороги на залізничні колії.

    На водія складено адміністративні матеріали за допущені правопорушення.

    Повідомляється, що в даній ДТП ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, на Чернігівщині у лобовому зіткненні двох легковиків на автошляху Кіпті – Глухів – Бачівськ неподалік посту дорожнього контролю Вертіївка постраждали семеро людей.

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