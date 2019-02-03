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    Події в Україні

    На Чернігівщині зіткнулись два автомобіля: семеро постраждалих

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    На Чернігівщині зіткнулись два автомобіля: семеро постраждалих

    Водій «Тойота« не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу

    У лобовому зіткненні двох легковиків на автошляху Кіпті – Глухів – Бачівськ неподалік посту дорожнього контролю «Вертіївка« постраждали семеро людей.

    Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Чернігівської області.

    Як зазначили правоохоронці, водій легковика «Тойота« не впорався з керуванням, ймовірно, через складні дорожні умови, та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з кросовером «Пежо«.

    В одному автомобілі їхало троє, а в другому — четверо людей. Усі вони дістали травми різної тяжкості.

    До місця аварії негайно прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група, карети швидкої допомоги. Медики доставили всіх постраждалих на обстеження до лікувальних закладів Ніжина.

    За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України («порушення правил безпеки дорожнього руху«).

    ДТП водій поліція
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