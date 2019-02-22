Смертельна ДТП на Братиславській: поліція відкрила справу



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На місці ДТП працювали рятувальники і поліція Фото: Нацполіція

Для встановлення причин аварії призначені відповідні експертизи

У Києві поліцейські розслідують смертельну дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в ніч на 22 лютого на вулиці Братиславській поблизу станції метро «Чернігівська». Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Нагадаємо, вночі легковий автомобіль зіткнувся із вантажівкою. Від отриманих травм 52-річний водій легковика загинув на місці, а 34-річну пасажирку із травмами голови та грудної клітини госпіталізували у лікарню.

На місці події правоохоронці опитали учасників та свідків ДТП. Відомо, що за кермом вантажівки з іноземною реєстрацією перебував 48-річний громадянин іншої держави, який не постраждав. Для встановлення причин аварії призначені експертизи.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.