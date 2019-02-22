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    У столиці тролейбус протаранив автівку: постраждала дитина (відео)

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    Після зіткнення Seat розвернуло - У столиці тролейбус протаранив автівку: постраждала дитина (відео)
    Після зіткнення Seat розвернуло
    Фото: Інформатор

    Легковик спробував повернути перед тролейбусом, і сталося зіткнення

    У четвер, 21 лютого, ввечері у Києві на перетині Повітрофлотського проспекту та вулиці Петра Ніщинського сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися Seat Ibiza і тролейбус №19д.

    Аварія трапилася о 21:24. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, обидва транспортні засоби рухалися в бік Севастопольської площі. Тролейбус рухався по смузі громадського транспорту, а Seat повертав ліворуч, щоб заїхати на вулицю Петра Ніщинського.

    Легковик спробував повернути перед тролейбусом, через це і сталося зіткнення. У момент аварії в електротранспорті були пасажири, в тому числі жінка з маленьким хлопчиком. Від удару дитина вдарилася. Його госпіталізували в лікарню з підозрою на струс мозку.

    Після зіткнення Seat розвернуло. Ніхто з його пасажирів не постраждав.

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    У столиці тролейбус протаранив автівку: постраждала дитина (відео)
    У столиці тролейбус протаранив автівку: постраждала дитина (відео)
    У столиці тролейбус протаранив автівку: постраждала дитина (відео)
    У столиці тролейбус протаранив автівку: постраждала дитина (відео)
    У столиці тролейбус протаранив автівку: постраждала дитина (відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

    Як повідомлялося, у ніч на п’ятницю, 22 лютого, в Києві на перетині вулиць Братиславської та Андрія Малишка сталася смертельна ДТП: зіткнулися Mercedes S500 і фура DAF

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