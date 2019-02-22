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    Смертельна ДТП у Києві: Mercedes влетів під фуру (фото, відео)

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    <span lang="UK">Удар був такої сили, що кабіну вантажівки розвернуло повністю</span> - Смертельна ДТП у Києві: Mercedes влетів під фуру (фото, відео)
    Удар був такої сили, що кабіну вантажівки розвернуло повністю
    Фото: Інформатор

    В результаті аварії загинув водій і була госпіталізована жінка

    У ніч на п’ятницю, 22 лютого, в Києві на перетині вулиць Братиславської та Андрія Малишка сталася смертельна ДТП: зіткнулися Mercedes S500 і фура DAF на молдавських номерах.

    Аварія трапилася близько 2:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, колона фур з чотирьох машин їхала по Братиславській в сторону станції метро «Чернігівська». Вантажівки їхали з Молдови. У цей момент Mercedes виїжджав з вулиці Малишка на Братиславську.

    Водій легковика навіть не намагався загальмувати і потрапив під першу фуру. Удар був такої сили, що кабіну вантажівки розвернуло повністю. У момент аварії в машині, крім водія, була жінка-пасажир.

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    Смертельна ДТП у Києві: Mercedes влетів під фуру (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві: Mercedes влетів під фуру (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві: Mercedes влетів під фуру (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві: Mercedes влетів під фуру (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві: Mercedes влетів під фуру (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві: Mercedes влетів під фуру (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Від отриманих травм чоловік 1966 року народження помер на місці. Його тіло вирізали рятувальники. Крім цього, у важкому стані госпіталізували жінку-пасажира. Вона отримала серйозні травми голови.

    Попередньо, від чоловіка відчувався запах алкоголю. Що саме стало причиною аварії, встановить слідство.

    На місці працювали бригади медиків, патрульні, рятувальники ДСНС і слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

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